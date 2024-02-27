دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، الحائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف “A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243% سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار أمريكي الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبًا.

وقد أثبت الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (البالغ مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.



وفي هذا الصدد، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يُسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة اليوم، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. وبالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا اننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أمريكي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي".



وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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