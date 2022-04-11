تأتي الشراكة كخطوة نحو استثمار باك بيس في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة

دبي،: أبرم البنك التونسي الرائد "بنك تونس العربي الدولي" BIAT اتفاقية مع شركة "باك بيس" الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية التفاعلية، لإطلاق تطبيق رقمي جديد ومبتكر للهاتف المحمول والويب، من شأنه أن يحسن تفاعل العملاء بشكل كبير وأن يدعم سوق الخدمات المصرفية الرقمية.

واختار بنك تونس العربي الدولي التعاون مع باك بيس لتكون شريكه التقني في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد كجزء من مهمته ليصبح مصرفاً رائداً في الابتكار المصرفي في تونس. ومن خلال استفادته من المزايا المصرفية الجاهزة للاستخدام في منصة باك بيس التفاعلية، سيوفر المصرف لعملائه الآن تجربة استخدام مبتكرة ومتوفرة في كل مكان ووقت عبر أي جهاز.

ونجحت "باك بيس" بتحقيق رؤية بنك تونس العربي الدولي ودعمه في إنشاء تطبيق للويب والهاتف المحمول لعملاء التجزئة. كما لعبت شركة Value Digital Services، الشريك التنفيذي للمصرف، دوراً أساسياً في إنشاء شبكة المصرف الرقمية لتهيئة عملية التنفيذ السلسة لمنصة باك بيس المصرفية التفاعلية.

وتعكس الشراكة التزام باك بيس تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتمثل في دعم نمو مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

وتعليقاً على ذلك، قال ماتييس إيجبي، نائب الرئيس الإقليمي لدى باك بيس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما كان مصرف تونس العربي الدولي في طليعة المصارف ذات الابتكارات التقنية في تونس. ومع إطلاق تطبيق البيع بالتجزئة الجديد عبر الهواتف المحمولة والويب، سيستفيد عملاء المصرف من تجربة المستخدم السلسة، مما سيمنحهم المزيد من الاستقلالية ويوفر الوقت ويسهل التواصل مع البنك وإدارة العمليات اليومية رقمياً. كما ستساعد المنصة الجديدة على تحسين كفاءة عمليات المصرف".

ومن جانبه قال سليم بصبص، رئيس الشبكة الرقمية لدى شركة Value Digital Services: "أصبح لدى بنك تونس العربي الدولي الآن أسس قوية ليصبح رائداً في الخدمات المصرفية الرقمية في تونس مع امتلاكه للشبكة الرقمية التي تعد مركزاً للابتكار. ويستطيع البنك الآن مواصلة تطويراته المستمرة للاستفادة من منصة باك بيس التفاعلية ووصل الفرق الرقمية بفرق الدعم لدى Value Digital Services".

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لمحة عن بنك تونس العربي الدولي

يعد بنك تونس العربي الدولي بنكاً عالمياً رائداً في تونس، وهو مجموعة مصرفية طويلة الأمد تشمل شركات تابعة لها في مجال التأمين وإدارة الأصول ورأس المال الاستثماري والوساطة في سوق الأوراق المالية والاستشارات. ومع انتشاره في جميع أنحاء البلاد، أصبح يمتلك الآن 206 وكالات في تونس، ويعمل لديه ما يقرب من 2000 موظف يعملون على تقديم الدعم لعملاء البنك في جميع القطاعات التي تشمل: التجزئة والأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.

ومع الاهتمام الشديد بالمسؤولية الاجتماعية، قام بنك تونس العربي الدولي بإثبات مسؤوليته تجاه المجتمع المدني عبر العديد من الالتزامات، وأنشأ مؤسسة بنك تونس العربي الدولي للشباب التونسي في ربيع عام 2014، لتكون رمزاً لالتزامه بطريقة مستدامة. .com.tnwww.biat

لمحة عن شركة باك بيس:

تتمحور مهمة باك بيس حول مساعدة البنوك على إعادة تصميم تجربتها بما يتناسب مع متطلبات العميل واعتماد نقلة نوعية للتحول إلى نموذج المنصة الواحدة. وتقدم الشركة حلولاً تضمن التخلص من محدودية قدرات التقنيات المصرفية التقليدية وبنيتها التحتية، إذ تصمم حلولها لمساعدة المؤسسات المالية، بدءاً من البنوك الكبيرة ووصولاً إلى الاتحادات الائتمانية، على توفير الخدمات والأنظمة التي تتمحور حول متطلبات العملاء.

وأنشأت باك بيس منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء، حيث تعمل منصتنا الشاملة على دعم جميع مراحل تجربة العملاء التفاعلية لكسب ولائهم وتعزيز اعتمادهم عليها، مع توفير تجارب سلسة وخالية من التعقيدات للعملاء والموظفين.

ولطالما احتفت شركات التحليل في القطاع بالمكانة الرائدة لشركة باك بيس من بينها فورستر، ومؤسسة البيانات الدولية، ومجموعة أيت، وأوميديا، وسيلينت، وتستفيد أكثر من 150 من كبرى المؤسسات المالية من منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية، بما في ذلك البنوك الأيرلندية المتحالفة (AIB)، وبنك باركليز، ومجموعة بانامكس المالية، وبنك جزر الفلبين، وبنك بي إن بي باريبا، وبريمر بنك، وآيلاندز، وسيتي بنك، وسیتیزنز بنك، وبنك تشيبانكا، وديسكفري بنك، وجريتر بنك، وبنك إتش دي إف سي، وأي دي إف سي فيرست بنك، وكي بنك، ومجموعة لويدز للخدمات المصرفية، ومترو بنك، والاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية، وبنك بوست فايننس، والبنك الملكي الكندي، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك تين فونج، وفانتاج بنك تكساس، ومجموعة ويستباك المصرفية، والاتحاد الائتماني لموظفي ولاية واشنطن، اتحاد وايلد فاير الائتماني.

لمحة عن Value Digital Services

Value Digital Services هي شركة خدمات رقمية توفر خدمات التطوير والتنفيذ في مجال البيانات الرقمية والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع خبرة قوية في القطاع المالي. وتمتلك الشركة خبرة عميقة في تطوير وتطبيق المنتجات والحلول الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات واستخدام المنهجيات الصحيحة.

وتركز الشركة على المواهب وتدعم عملائها وشركائها في تسريع وتيرة مشاريعهم الرقمية ومساعدتهم على مواجهة تحديات المتعلقة بالتنفيذ. www.value.com.tn