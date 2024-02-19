النصف : رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني

نحرص على منح عملائنا أفضل العروض الحصرية بما يوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى

يحرص بنك الكويت الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات المميزة والعروض الحصرية التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة من مختلف الشرائح والأعمار، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن شراكة حصرية جديدة مع «المسافر»، لتقديم عروضا استثنائية لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.

وستمكن هذه الشراكة الجديدة عملاء البطاقة من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض الحصرية والمصممة خصيصاً لهم لتلبية احتياجاتهم خلال فترة السفر، سواء على تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن حاملو البطاقة من الحصول على 10% نقاط عند استخدام البطاقة لدفع ثمن تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق عبر تطبيق «المسافر» أو موقعه الإلكتروني أو المتجر الكائن في مجمع الأفنيوز.

ويمكن لعملاء بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الاستفادة من هذه العروض وستستمر هذه المكافآت باعتبارها جزءًا من مزايا البطاقة.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/هشام النصف: «نسعى دائما لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا، ومع بداية العام الجديد حرصنا على توفير عروض حصرية مصممة خصيصاً لتلبي رغباتهم وتناسب احتياجاتهم، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء إلى تطلعاتهم المتنامية».

وأضاف النصف : «نملك في بنك الكويت الوطني علاقات قوية مع مختلف المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونحن سعداء بالشراكة مع تطبيق «المسافر» أحد وكلاء السفر الأكثر ثقة لدى العملاء، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات ويوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».

وأكد النصف على أن رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم يعد جزءً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبها البنك على مدار عقود طويلة، أصبح لديه القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم.

بدوره، قال مزمّل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "يسرنا توقيع هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني وتقديم عروض سفر حصرية لعملاء واحد من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الخليج العربي، لاسيما وأن دولة الكويت تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لنا في ’المسافر‘. ومن خلال توسيع نطاق عروضنا الخاصة والتي تنضوي على حسومات ومزايا استثنائية، سنقدم حلول سفر مصممة خصيصاً لحاملي بطاقات الائتمان NBK KWT Visa Infinite. ولا شك أن خبراتنا الرقمية المبتكرة والمدعومة بحلول قائمة على البيانات، ستدعم منح عملاء البنك مزايا إضافية. كما ونتطلع أن تتيح لنا هذه الشراكة رفع مستوى خدماتنا وعروضنا بما يتجاوز توقعات العملاء وبالتالي ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع".

بطاقة ماكو مثلها

وتعتبر بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية هي الأكثر نجاحاً على مستوى الكويت، حيث تمنح لحامليها نمط حياة فريداً بفضل ما تقدمه من مكافآت استثنائية ومزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم حيث يمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي لغاية 1000 دينار كويتي على هيئة نقاط KWT من الوطني.

وتجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها، حيث تمنح حامليها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقاً لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية.

وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.

أما عند اختيار فئة الإنفاق، فيمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.

ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع النقدي في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجراً أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.

وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وتمديد فترة الضمان.

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