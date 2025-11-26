احتفل بنك الكويت الوطني، المؤسسة المالية الرائدة في الكويت والمنطقة، بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجسد هذا الحدث التزام البنك بتعميق الروابط الاقتصادية بين الكويت والإمارات، وتعزيز الحلول المصرفية العابرة للحدود ضمن أحد أكثر المراكز المالية نشاطاً وحيوية على مستوى العالم.

وشهد الافتتاح حضور كبار التنفيذيين والمسؤولين التنظيميين وعدد من أبرز الشركاء وأصحاب المصالح، في فعالية تجسد الرؤية الاستراتيجية لبنك الكويت الوطني الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام، وترسيخ الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون العابر للحدود. ويعد الفرع الجديد، الحاصل على ترخيص الفئة الأولى من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، رابع فروع بنك الكويت الوطني في الإمارات، بما يعزز انتشاره الاستراتيجي في مختلف أنحاء الدولة. كما يُشكل افتتاح هذا الفرع إضافة نوعية باعتباره مركزاً محورياً لعمليات البنك الدولية، إذ يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المالية المصممة لدعم قاعدة عملائه المتنوعة في الأسواق العالمية.

ومن خلال الاستفادة من الإطار القانوني والتنظيمي المتطور والشبكة العالمية المترابطة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، يرسخ بنك الكويت الوطني دوره كمحرك رئيسي لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، عبر تسهيل حركة التمويلات الإقليمية والدولية، وتمكين عملائه من التعامل بثقة مع ديناميكيات الأسواق العالمية.

كما يساهم هذا التوسع في دعم مسار التنويع الاقتصادي للإمارات وتعزيز التكامل المالي الخليجي على نطاق أوسع. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في مرحلة تشهد زخماً متجدداً نحو توثيق التعاون المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس الذي عقد في الكويت، تأكيداً على أهمية تعميق التكامل الإقليمي.

وخلال حفل الافتتاح، استعرضت قيادات بنك الكويت الوطني رؤاهم حول الدوافع الاستراتيجية وراء هذا التوسع. وألقى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، كلمة أكد فيها عمق الروابط التي تجمع بين الكويت والإمارات، قائلاً: "لطالما شكلت العلاقة الراسخة بين الكويت والإمارات حافزاً رئيسياً للازدهار الإقليمي، إذ تستند إلى تاريخ مشترك، واحترام متبادل، ورؤية موحدة للتقدم المشترك. ويعد هذا الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي خطوة تتجاوز مفهوم التوسع الجغرافي التقليدي، إذ يجسد التزامنا الراسخ بتعزيز التكامل المالي وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعميق الترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف الصقر: "في مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز المالية العالمية، نرسخ حضوراً يهيئ مساحة للابتكار والاستقرار ويولد فرصاً مستدامة تعود بالنفع على الأجيال القادمة. ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كجسر للتواصل والتكامل الإقليمي، مستثمراً خبراته العميقة لتجاوز التحديات الجيوسياسية وتقديم قيمة مضافة تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمنطقة."

من جهته، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعكس انضمام بنك الكويت الوطني إلى منظومتنا المالية الجاذبية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية الساعية إلى توسيع حضورها العالمي. ومع تزايد المؤسسات الإقليمية التي تختار تأسيس أعمالها في المركز، تتسع أمامها فرص الاستفادة من الإطار القانوني والتنظيمي العالمي الذي يوفره، إلى جانب مستوى الترابط الرفيع وعمق أسواق رأس المال، بما يعزز قدرتها على خدمة عملائها الإقليميين والدوليين واقتناص فرص جديدة. ويجسد هذا الزخم مكانتنا الراسخة بوصفنا المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا."

ويتطلع بنك الكويت الوطني إلى أن يشكل فرع مركز دبي المالي العالمي منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار الرقمي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام، وتقديم الجيل الجديد من الحلول الاستشارية المتقدمة، بما ينسجم مع التزامه الراسخ بنهج مصرفي مسؤول ورؤية تطلعية نحو المستقبل. وبفضل تصنيفاته الائتمانية القوية الصادرة عن كبرى وكالات التصنيف العالمية، إلى جانب حصوله على سلسلة من الجوائز المرموقة في مختلف الفئات، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين القوة المالية، والتميز التشغيلي، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ليعزز استراتيجية المجموعة في اقتناص فرص النمو، وتوسيع نطاق خدماتها العابرة للحدود، والمساهمة الفاعلة في دعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعزز هذا الحضور الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي قدرة بنك الكويت الوطني على خدمة عملائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يدعم الرؤية الطموحة لدول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء اقتصادات أكثر تكاملاً ومرونة. واستناداً إلى الزخم المتزايد الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي، وما يتميز به من روح ابتكارية ومكانة محورية كمركز عالمي لإدارة الثروات، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ قدراته في تقديم حلول مالية متقدمة تعزز الترابط بين الأسواق، وترتقي بكفاءة إدارة المخاطر، وتدعم نمو التجارة والاستثمار الإقليمي.

لمحة عامة عن بنك الكويت الوطني

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك محلي في الكويت وأول شركة مساهمة في منطقة الخليج، ليشكل منذ ذلك الحين حجر الزاوية في مسيرة التطور المالي والاقتصادي في الكويت والمنطقة. وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، رسخ البنك مكانته كمؤسسة مالية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي، وامتدت شبكته العالمية عبر 13 دولة تضم أكثر من 140 فرعاً، تخدم ملايين العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية. ويعرف بنك الكويت الوطني بلقب "البنك الذي تعرفه وتثق به"، حيث يقدم منظومة متكاملة من الحلول المالية والاستثمارية المصممة لتلبية احتياجات عملائه بكفاءة وتميز. وتشمل خدماته المصرفية المتنوعة كلاً من الأعمال المصرفية للأفراد، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان، إلى جانب الخدمات المتخصصة لإدارة الثروات عبر الوطني للثروات. وبفضل حضوره العالمي الممتد في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، يواصل بنك الكويت الوطني أداء دوره كمؤسسة مالية مرموقة تجمع بين الابتكار والمتانة المالية والرؤية الاستراتيجية، مرتكزاً على نهج راسخ للنمو المستدام والتميز التشغيلي عبر مختلف الدورات الاقتصادية. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة: www.nbk.com.

لمحة عامة عن مركز دبي المالي العالمي

يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً على مستوى العالم، إلى جانب كونه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليارات نسمة، بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 11.2 تريليون دولار أمريكي. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل المركز ربط هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين من خلال دبي.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي جهة تنظيمية مستقلة تحظى باعتراف دولي، ونظاماً قضائياً يستند إلى القانون العام الإنجليزي، فضلاً عن أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم أكثر من 48,800 متخصص يعملون ضمن ما يزيد على 8,000 شركة مسجلة وفعالة، مشكلين أكبر وأوسع تجمع للمهارات والخبرات المالية في المنطقة.

وترتكز رؤية المركز على قيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والشراكات. ويعد المركز اليوم محوراً عالمياً لمستقبل التمويل والابتكار، ويوفر إحدى أكثر البيئات شمولاً في المنطقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، ورأس المال الاستثماري، بما يشمل حلول ترخيص فعالة من حيث التكلفة، وتشريعات مصممة خصيصاً لدعم الابتكار، وبرامج تسريع الابتكارات، والتمويل الموجه للشركات الناشئة في مراحل النمو.

ويضم المركز مجموعة واسعة من المنافذ التجارية الراقية والمطاعم العالمية، وحضور فني وثقافي لافت، بالإضافة إلى الشقق السكنية والفنادق والمساحات العامة، مما يجعله أحد أبرز الوجهات المفضلة للأعمال وأنماط الحياة الراقية في دبي.

