أكبر برنامج ولاء في الكويت يضم أكثر من 1,000 محل تجاري مشارك في جميع أنحاء البلاد

محل تجاري مشارك في جميع أنحاء البلاد العثمان: الشراكة تؤكد حرصنا الدائم على الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية من خلال تعزيز المكافآت والمزايا المقدمة لهم

نسعى دائماً إلى توسيع شبكة شركائنا مستفيدين من علاقاتنا المميزة مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات

يسعى بنك الكويت الوطني دائما إلى الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية من خلال تقديم عروض ومكافآت حصرية تعزز ما يقدمه من منتجات وخدمات رائدة في السوق. وفي هذا السياق، وقع البنك اتفاقية تعاون مع "صفاة هوم" التابعة من لشركة صناعات الغانم، للانضمام كشريك في برنامج الولاء "برنامج مكافآت الوطني".

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم يوم 17 يوليو في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني كل من السيد/ محمد العثمـان، الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية ببنك الكويت الوطني، والسيد/ عبدالله العمر، مدير عام أول بشركة صفاة هوم، والسيد/ مصعب أحمد، نائب الرئيس المالي والمراقب المالي وأمين الخزينة للمجموعة في شركة صناعات الغانم.

ووفقا لمشاركة "صفاة هوم" في برنامج مكافآت الوطني، يحصل عملاء بنك الكويت الوطني على 5% من نقاط مكافآت الوطني على جميع مشترياتهم من صفاة هوم عند الدفع باستخدام أي من بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع. ويمكن استخدام نقاط مكافآت الوطني المكتسبة لدفع قيمة مشتريات العملاء بالكامل أو جزء منها في جميع المحلات المشاركة، وبشكل فوري من خلال أجهزة نقاط البيع، بشرط توفّر رصيد مكافآت بقيمة 5 د.ك على هيئة نقاط مكافآت الوطني كحد أدنى لاستبدال النقاط فوراً.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال العثمان: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع "صفاة هوم"، والتي تؤكد حرصنا الدائم على الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية من خلال تعزيز المكافآت والمزايا المقدمة لهم خاصة عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع للتسوق في متاجرهم المفضلة".

وأضاف: "نسعى دائما إلى توسيع شبكة شركائنا ضمن برنامج مكافآت الوطني، والاستفادة من علاقاتنا المميزة مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات لتقديم خصومات حصرية للعملاء ومنحهم تجربة تسوق فريدة."

الجدير بالذكر أن برنامج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج ولاء في الكويت حيث يضم أكثر من 1,000 محل تجاري مشارك محلياً. ويتيح البرنامج لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع الحصول على مكافآت مضمونة لدى مجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية المحلية في فئات متنوعة تشمل المطاعم والمقاهي، ومحلات الأزياء ومستحضرات التجميل، والعيادات والنوادي الصحية، وشركات الأثاث ومستلزمات المنازل، ووكلاء السيارات، ومكاتب السفريات والفنادق، ومستلزمات الأطفال والتعليم، والترفيه وغيرها.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا