

وقع بنك القاهرة عمان مؤخراً اتفاقية تعاون استراتيجية وحصرية مع شركة "نتورك انترناشيونال الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمكين البنك من تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات ومنتجات الدفع الرقمية،\ بما يخدم تطلعات السوق المصرفية الأردنية والإقليمية، بالإضافة إلى تطلعات قاعدة العملاء الواسعة للبنك.

وكانت الاتفاقية قد وقعت من قبل كل من ، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، كمال البكري، والرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لشركة "نتورك انترناشيونال الأردن"، أمجد الصادق، وذلك بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم بنك القاهرة عمّان، بالتعاون مع شركة "نتورك "، مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمجال إصدار البطاقات لتلبية متطلبات عملاء بنك القاهرة عمّان، إلى جانب العديد من الخدمات المضافة التي ستحقق ميزة تنافسية للبنك وتقدم تجربة مصرفية متميزة لحاملي البطاقات لدى بنك القاهرة عمّان.

و تعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، كمال البكري: "نتطلع إلى العمل مع شركة "نتورك " لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجال الدفع الإلكتروني لتوفير منتجات وحلول دفع مبتكرة لعملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية، وذلك ضمن رؤية البنك التي تهدف لتوسيع قاعدة عملائه، حيث نأمل من خلال هذه الشراكة التوسع في محفظة البطاقات الائتمانية وتعزيز المكانة السوقية للبنك في السوق المحلية والإقليمية."

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي، أمجد الصادق، عن سعادته بالتعاون مع البنك، ورفده بأفضل حلول ومنتجات الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة، والمبنية على أحدث التقنيات، بما يشتمل عليه ذلك من إدارتها ومعالجة المدفوعات عبرها ومن تقديم الدعم الفني اللازم، الأمر الذي يعزز سلاسة العمليات في محفظة البنك، ويتيح له التركيز على مجال عمله المصرفي الأساسي، وعلى تلبية احتياجات عملائه بسرعة وكفاءة وبما يتماشى مع أنماط حياتهم العصرية، وهو ما يزيد مستويات الرضى لديهم ويوسع من قاعدتهم، كل ذلك بالتوافق مع التوجهات العامة للتحول عن النقد ومع جهود الشركة للمساهمة في بناء منظومة دفع متقدمة وبناء مجتمعات خالية من النقد".

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك القاهرة عمان

منذ تأسيسه كشركة مساهمة عامة اردنية في الحادي عشر من حزيران عام 1960، حرص بنك القاهرة عمان على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته العريقة الممتدة على مدار خمسة وخمسون عاما، للقيام بدور رائد ومتميز في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تقديمه لمجموعة شاملة ومتميزة من الخدمات والحلول المصرفية الناجحة التي تلبي كافة الاحتياجات المتنوعة لعملائه. كما أضافت خدماته الرائدة بعداً جديداً للعديد من المشاريع في المجتمع، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر التي ترفد الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تلبية احتياجات عملائه الآنية بتوفير القروض الشخصية عبر تحويل الراتب و توفير خدمات الاستثمار وبطاقات الائتمان والتحويلات البنكية من خلال شبكة متميزة ومتكاملة من الفروع المصرفية في الأردن وفلسطين والبحرين، يقدم بنك القاهرة عمان لعملائه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي تناسب كافة شرائح العملاء وتلبي كافة احتياجاتهم المصرفية والمالية والاستثمارية. كما يقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال موقعه الإلكتروني www.cab.jo التي توفر للعملاء إمكانية إجراء المعاملات المصرفية أينما تواجدوا. وتعكس هذه الخدمات المتميزة الهوية المؤسسية الجديدة للبنك، التي تجسّد روح الحداثة وقيم الانفتاح والتواصل لخدمة جميع المتعاملين معه وتحقيق الفوائد القصوى بعيداً عن الحدود التقليدية.

انطلاقاً من حرص البنك على تسهيل خدمة العملاء يضع بنك القاهرة عمان بين يدي عملائه شبكة صراف آلي واسعة الانتشار في مختلف مناطق الأردن و فلسطين وفي مملكة البحرين ايضا ، ويفخر بكونه البنك الأول في العالم الذي يستخدم تقنية بصمة العين كوسيلة لدخول العميل إلى حسابه المصرفي والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي ورقم المرور (الرقم السري)، بحيث يقوم النظام بالتعرّف على هوية العميل وتمكينه من الدخول إلى حسابه سواء من خلال حاجز الخدمة لدى الفروع أو من خلال الصراف الآلي وإجراء معاملاته المصرفية، بهدف التسهيل على العملاء وتوفير الحماية والسلامة الكافية لهم لإيمانه بالريادة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع المصرفي .

وبكفاءة مصرفية واستثمارية وماليةّ، وبخبرات متميزة، نسير قدماً لرفد الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المصرفية الرائدة التي ترتقي بمستوى الفرد في الأردن ..

نبذة عن نتورك

تجمع "نتورك" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك" ومجموعة شركاتها.