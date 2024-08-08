القاهرة: قام بنك الطعام المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الوادي الجديد، خاصة في منطقة درب الأربعين بمركز باريس، والتى تسببت في غرق الشوارع وتضرر بعض المنازل في المنطقة الجنوبية من المحافظة، كما تعرضت منطقة شرق العوينات جنوب الوادي الجديد على الحدود السودانية لسقوط أمطار غزيرة أثرت على المناطق الزراعية والصحراوية.

وفي استجابة سريعة لهذه الأزمة، قدم بنك الطعام المصري نحو 124 طردًا من المواد الغذائية، لإغاثة الاسر الأكثر تضررا، حيث حصلت كل أسرة منهم على طرد غذائي لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأرز والمعكرونة، والسكر، والزيت، علاوة على البقوليات مثل الفول والعدس، واللحوم، وغيرها من المواد الضرورية.

ويحرص بنك الطعام المصري على دعم الأسر الأكثر احتياجًا فى التصدى للأزمات، فمنذ يوليو 2023 حتى يونيو 2024، قام البنك بتوزيع نحو 9.2 ألف طن من الطرود الغذائية، ضمن مبادرة إغاثة الأزمات التابعة له، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم مساعدات فورية للمناطق الأكثر عرضة للأزمات والكوراث الطبيعية، مع التركيز على المحافظات الحدودية.

نبذة عن بنك الطعام المصرى

أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

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