انسجاماً مع رؤيته الرائدة لمستقبل الخدمات المصرفية

إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات يعكس التزام البنك بالتحول الرقمي ويعزز مكانته الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة

بوابة برمجة وتطوير التطبيقات الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني هي الأكبر على مستوى المنطقة وتوفر المجموعة الأوسع من خدمات وأدوات تطوير وبرمجة التطبيقات

دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الأوسع والأسهل والأكثر شمولاً في المنطقة لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية "منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات"، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية.وتوفر البوابة الإلكترونية إمكانية استخدام مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة لبرمجة وتطوير التطبيقات من بنك الإمارات دبي الوطني عبر ست فئات رئيسية تشمل خدمات الحساب المصرفي، والمدفوعات، وتحصيل الأموال، والإخطارات الفورية، والخدمات التجارية، وخدمات المعلومات مع خطط مستقبلية لمضاعفة الأدوات والبرامج المعروضة على البوابة الإلكترونية في الأشهر المقبلة. وتمتاز البوابة الإلكترونية بأدواتها الشاملة والمتنوعة وسهولة استخدامها وسلاسة اندماجها مع الخدمات البنكية، مما يمكن المطورين من تحديد واختبار ودمج واجهات برمجة التطبيقات في منتجاتهم وخدماتهم بسرعة عالية وضمن بيئة آمنة للغاية.

يُشار إلى أن واجهات برمجة التطبيقات هي مجموعة من البروتوكولات الرقمية التي تسهل نقل البيانات بين الجهات الخارجية ونظم البنك في بيئة آمنة، مما يتيح تعزيز وتوسيع حلولها وخدماتها المالية المتخصصة من دون الحاجة إلى التنقل بين النظام المصرفي ومسار العمل الخاص بها.

ويأتي إطلاق بوابة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات تعزيزاً للحلول الحالية التي يقدمها البنك ضمن واجهة برمجة التطبيقات، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي بهدف دعم العملاء في توظيف إمكانات واجهات برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات أعمالهم. ويشكل إطلاق هذه البوابة خطوة مهمة، إذ ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني وعملائه والمطورين فرصة مباشرة لإنشاء بروتوكولات قادرة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التحديثات الفورية للتطبيقات وتعزيز عملية صنع القرارات بالاستناد إلى البيانات. وتوفر البوابة كذلك موارد وأدوات برمجة التطبيقات ضمن فئات مختلفة، هذا بجانب وثائق فنية شاملة حول تطوير البرمجيات والتطبيقات بالإضافة إلى إمكانات "Sandbox" من أجل تحقيق التكامل الآمن.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ونقوم بقيادة الابتكار في القطاع المصرفي في المنطقة، إننا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نسعى باستمرار إلى إيجاد فرص لإضافة وتطوير تقنيات متقدّمة على القطاع المالي وخدمة عملائنا ومجتمعاتنا بطرق مبتكرة. واليوم، تعتبر واجهات برمجة وتطوير التطبيقات من أساسيات منظومتنا الهيكلية المفتوحة، وهي تلعب دوراً مهماً في استراتيجيتنا الرقمية. وبفضل منظومتنا الهيكلية وتجربتنا القائمة على هذه الواجهات، فقد أصبحنا الآن نتعاون بشكل وثيق مع عملاء المجموعة لمساعدتهم في تبني هذه التقنية المتطورة للارتقاء بمستوى عملياتهم التجارية".

من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات تأكيداً لالتزامنا في بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات عملائنا ومتطلبات الأعمال المتزايدة التطور. ففي ظل بيئة الأعمال الحالية وما تشهده من تغيرات وتطورات سريعة، يبحث عملاؤنا عن حلول وخدمات الدفع الفوري وأدوات دعم التجارة الإلكترونية والتعاملات المباشرة مع المستهلك والحلول المصرفية الفورية. وتوفر الخدمات المصرفية المفتوحة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى نموذج الشراكة القوي الذي يجمعنا بشركات التكنولوجيا المالية، جميع هذه الخدمات وغيرها، بما يدعم عملاءنا في مواكبة التغيرات المتسارعة للقطاع والمضي قدماً في تحقيق رؤيتهم".

وأضاف: "سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات تبني التقنيات الرقمية على مستوى العالم، وذلك بفضل الخطة الشاملة للتحول الرقمي واستراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة. وتتماشى استراتيجية التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني مع رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، سنواصل العمل على طرح التقنيات المبتكرة واغتنام فرص التعاون لتعزيز تبني التقنيات الرقمية بما يعود بالمنفعة على عملائنا وعملائهم".

يمكن الوصول إلى البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات من خلال منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات https://apisouq.emiratesnbd.com.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 مارس 2022 بلغ مجموع أصوله 694 مليار درهم (تعادل تقريباً 189 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 901 فرعاً إضافة إلى 4060 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

+971-4-6094113 :هاتف

+971-50-6538937 محمول:

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:

محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

+971-2-2344600 :هاتف

+971-56- 1770899 محمول:

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: