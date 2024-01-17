رأس الخيمة، الإمارات : وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اتفاقية مع بلدية رأس الخيمة بهدف تقديم خدمات حساب الضمان واعتماده ضمن قوائم أمناء الحساب المعتمدين لدى إدارة التنظيم العقاري ببلدية رأس الخيمة وذلك لتمكينهم من تزويد خدمة فتح حساب ضمان خاص بالمشاريع العقارية على الخارطة للمطورين المسجلين في الامارة. وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية.

جرى حفل التوقيع الرسمي يوم الأربعاء الموافق 10 يناير في مقر بلدية رأس الخيمة، بحضور مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة السيد منذر بن محمد بن شكر والسيد راشد محمد علي السركال ، رئيس قطاع المؤسسات الحكومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب موظفين كلا الجهتين. وتتيح هذه الاتفاقية للبنك تقديم خدمات حسابات الضمان نحو سوق رأس الخيمة العقاري من خلال خدمة أمين حساب الضمان. خدمات حسابات الضمان التي يقدمها البنك تضمن وجود منصة آمنة ومتوافقة مع جميع المتطلبات.

يمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً على ترخيص لتقديم خدمات حسابات الضمان في إمارة رأس الخيمة إنجازاً هاماً من شأنه أن يعزِّز أهداف نموه. ولا تقتصر أهمية الشراكة بين البنك وبلدية رأس الخيمة على تمكينه من لعب دورٍ محوري في تسهيل إطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية على الخارطة في إمارة رأس الخيمة فحسب، بل تُسهم أيضاً في تسريع نمو أعمال قطاع إدارة النقد لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يلعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري عبر ما يقدمه من حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه. ويؤكد إطلاقنا خدمات حسابات الضمان العقاري في رأس الخيمة التزامنا بتسهيل المعاملات العقارية ودعم إنجازها بكفاءة وتوفير راحة البال والطمأنينة للمشترين والمستثمرين الذين يأتمنوننا على أموالهم. وتأتي شراكتنا مع بلدية رأس الخيمة لتقديم خدمات الضمان العقاري للمطورين في توقيت مثالي يشهد فيه القطاع العقاري في الإمارة ازدهاراً ملموساً. كما تتماشى مع أهدافنا لتوسيع أعمالنا في مجال خدمات الضمان وبالتالي تعزيز دورنا المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ ريادتنا في هذا المجال الحيوي".

ومن جانبه، قال سعادة منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة: "ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق الدائم بين بلدية رأس الخيمة والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات المتعاملين في الإمارة ، ولتحقيق المزيد من التطور في تطبيق أفضل الممارسات في العمل والحرص على تقديم سبل التعاون والتسهيل على مستوى كافة الأنشطة العقارية. كما أن هذه الاتفاقية تعزز مكانة البلدية كونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تحقيق الشراكات مع الجهات الاستثمارية".

ويشهد البنك نمواً متسارعاً في قطاع خدمات حسابات الضمان التي يوفرها وذلك يعود بشكل رئيسي إلى قدراته الاستثنائية وخدماته الأفضل في فئتها في مجال الضمان الرقمي، والتي تشمل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية والحسابات الافتراضية ومنصة الدفع الفوري “Aani”. وتُسهم خدمات الضمان العقاري بدورٍ محوري في حماية أموال العملاء المُستثمرة في المشاريع العقارية على الخارطة حيث تضمن حمايتها وتأمينها في حالة عدم اكتمال المشروع، وبالتالي تسهيل إعادة الأموال لأصحابها بشكلٍ سلس عند الضرورة. وتتمثل أهمية وجود أمين حساب الضمان في تعزيز مستوى الأمان عبر إجراء وقائي مزدوج يضمن استخدام المطور العقاري للأموال الموجودة في حساب الضمان فقط لأغراض البناء والتشييد، مما يعزز ثقة المستهلك ومستوى الشفافية والمساءلة في جميع مراحل عملية التطوير العقاري.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:

محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: