• بنك الإمارات دبي الوطني يدخل في شراكة استراتيجية بمجال التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتعزيز ضوابط الجرائم المالية

• منصة "سايلنت إيت" المبتكرة والقائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة عمليات التحقق من فحص المعاملات المالية

• الشراكة الجديدة تعمل على دمج برنامج الامتثال القوي الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني مع مزود خدمات التكنولوجيا الرائد في القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "سايلنت إيت" Silent Eight، شركة التكنولوجيا التي توفر منصة متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لكشف ومنع الجرائم المالية.

وتتماشى هذه الشراكة مع مساعي بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الأكثر ابتكاراً لمتعامليه وكافة أفراد المجتمع. كما تأتي الشراكة في أعقاب عملية ناجحة لإثبات القيمة أظهرت قدرة "سايلنت إيت" على أتمتة مهام التحقق من حالة التنبيهات، وتعزيز الكفاءة والدقة، وتدقيق عمليات الامتثال في البنك.

وبالتعاون مع فريق الشراكة والمشاركة بمجال التكنولوجيا المالية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تضمنت عملية إثبات القيمة اختبار حل "سايلنت إيت" على التنبيهات الصادرة عن نظام التحقق الخاص بالبنك. ويستخدم الحل تقنيتي معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لاستنساخ عملية صنع القرار والمنطق البشري بناءً على بيانات التنبيه التاريخية والتعلم المستمر. واستطاع هذا الحل معالجة حوالي ثلث التنبيهات ضمن إطار عملية إثبات القيمة، وشرح الحلول باستخدام سرد واضح، وإغلاق التنبيهات بمعدلات خطأ معدومة.

واستناداً إلى النتائج الناجحة لعملية إثبات القيمة، قرر بنك الإمارات دبي الوطني استخدام حل "سايلنت إيت" بهدف تقليل الاعتماد على كفاءات التحقق البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقليل حالات التأخير وطلبات المعلومات الناجمة عن التنبيهات الإيجابية الخاطئة.

وفي ضوء الابتكارات المهمة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وإدارة الثروات، والتحويلات المالية والمدفوعات، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم التحول التشغيلي الرقمي من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برنامج الامتثال القوي الخاص به. وتعزز هذه الخطوة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بمواءمة التركيز المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة على مراقبة وإنفاذ عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأنظمة العقوبات المالية المستهدفة.



وبهذه المناسبة قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ’سايلنت إيت‘ لتحسين كفاءاتنا التشغيلية وتعزيز الابتكار. وباعتباره بنكاً رائداً على مستوى المنطقة، يرسي بنك الإمارات دبي الوطني معياراً جديداً للتميز في توفير تجربة مصرفية آمنة لعملائنا. ويؤكد هذا التعاون التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة وبلوغ مستويات أفضل من المرونة وتحسين الإنتاجية".

ومن جانبه قال فيكتور ماتافونوف، رئيس إدارة الامتثال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’سايلنت إيت‘، الشركة الرائدة في مجال حلول الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتتوافق هذه الشراكة مع مساعينا لتبوء مكانة رائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى المنطقة، والتزامنا باعتماد تقنيات عالمية المستوى تعزز من قدراتنا في إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة بأن وحدة IRIS التابعة لشركة ’سايلنت إيت‘ ستشكل إضافة قيّمة لوظيفة الإمتثال لدينا وستمكننا من تقديم خدمات أسرع وأفضل لعملائنا".

ومن جهته قال مارتن ماركيويتش، الرئيس التنفيذي لشركة "سايلنت إيت": "يشرفنا العمل مع بنك الإمارات

دبي الوطني، فهو أحد أفضل البنوك التي تتبنى نهجاً استشرافياً متطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا".

وبدوره قال بن راينر، نائب الرئيس الأول في شركة "سايلنت إيت": "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي لطالما أكد التزامه بتحقيق التميز والابتكار في مجال الامتثال، واستعداده لتبني حلول الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين استراتيجي. ونتطلع قدماً إلى دعم البنك في رحلته لتحويل عملية التحقق من التنبيهات وبلوغ أهداف الامتثال الخاصة به".

ويعزز التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني و"سايلنت إيت" التزام البنك بتوفير الخدمات المصرفية الآمنة من خلال تبني الابتكارات التحولية المتطورة في القطاع المالي. وقد استفاد البنك خلال عام 2023 من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق تقدم كبير بمجال تطوير البرمجيات والتعاون واستقطاب المزيد من العملاء.

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