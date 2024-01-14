يتيح التعاون تقديم تسهيلات للمصنعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة – مصر: وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بروتوكول تعاون مع شركة جي في للتطوير العقاري - المطور لمدينة طربول الصناعية، بهدف تقديم تمويلات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المدينة. وبهذا التعاون، يكون بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من أوائل البنوك التي تتعاون مع الشركة في هذا الإطار.

وفي إطار هذا البروتوكول، يدعم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الأعمال في مدينة طربول الصناعية من خلال إتاحة تسهيلات ميسرة وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، بهدف تعزيز النمو في قطاع المصانع الجاهزة. كما يسعى البنك إلى مزيد من التعاون مع شركة جي في مشروع طربول وفي مناطق أخرى.

ويتم التركيز حالياً على ترفيق المرحلة الأولى من "طربول" على مساحة 10 ملايين متر، والتي من المخطط الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتعد مبادرة "صُنع" التي أطلقتها شركة جي في احدى الركائز الخاصة بدعم الصناعات المصرية والتى تشهد إقبالاً كبيراً في مدينة طربول؛ حيث تتضمن أكثر من 1000 مصنع من المتوقع أن تبدأ عملها خلال عام، وتشمل صناعات مبتكرة في المجالات الهندسية والغذائية، مما يُظهر توجهاً نحو التنوع والابتكار في القطاع الصناعي المصري.

وأكد عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "أن توقيع بروتوكول التعاون لتطوير مدينة طربول يأتي في إطار اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الصناعي لزيادة الإنتاج، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتخفيف الضغط على النقد الاجنبي عن طريق تقليل الاعتماد على المنتجات كاملة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج."

واضاف الشافعي أن المبادرة جيدة جداً وتدعم مستقبل لتنمية ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الابتكار.

ومن جانبه قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة جي في للتطوير العقاري: "أن مدينة طربول الصناعية، تمثل مستقبل الصناعة وتوفر فرصة ذهبية للمستثمرين في جميع المجالات، بفضل التركيز على التصنيع الذكي، وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية، مما يجعلها تحتل مكانة مميزة على الخريطة الصناعية العالمية، كما تضم المدينة مركز الابتكار ‘Innovation Hub’ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة."

تأتي مبادرة 'صُنع'، التي تركز على توجيه التمويلات للمصنعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود شركة جي في للتطوير العقاري لجذب المستثمرين الصناعيين إلى مدينة طربول. وتعد المبادرة، التي أطلقتها الشركة مؤخراً، من أبرز المبادرات المخصصة للمصانع الجاهزة الموجهة لصغار ومتوسطي المصنعين، وتساهم في خلق فرص متميزة للشركات ورواد الأعمال، كما تتيح الاستثمار في أكبر مدينة صناعية في مصر بتسهيلات ميسرة.

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