أعلن بنك الأردن مؤخراً عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع تكية أم علي، للعام الرابع على التوالي، حيث قام بتوقيع الإتفاقية السيد صالح حماد مدير عام بنك الأردن والسيد سامر بلقر المدير العام لتكية أم علي.

وبموجب هذه الإتفاقية سيقوم بنك الأردن، بتقديم الدعم لبرنامج كفالات الأسر والذي يتم من خلاله توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر المستفيدة من تكية أم علي، من خلال كفالة 78 أسرة من أسر تكية أم علي لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية من خلال طرود غذائية شهرية تحتوي على 19 مادة غذائية، كما تم التعاون مع تكية أم علي لتنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بشهر رمضان المبارك وبخاصة الإفطار الرمضاني وتوزيع الطرود الغذائية بمشاركة فريق تطوعي من موظفي البنك.

هذا وأعرب حماد عن فخر بنك الأردن بالشراكة المتواصلة مع تكية أم علي والمنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، مثمناً جهودها وخاصة في ظل تحقيق رسالتها الإنسانية المتمثلة في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة، مشيراً إلى أن بنك الأردن يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من المؤسسات الوطنية المساهمة، والتي يقع على عاتقها مسؤولية المشاركة في معالجة القضايا الملحة التي يعتبر الجوع من أبرزها كونه شريكاً تنموياً فاعلاً، ليس فقط من خلال أعماله المصرفية الأساسية، بل وعبر برامجه الداعمة لمختلف القطاعات والمؤسسات والأطياف المجتمعية بما في ذلك المشاريع الخيرية والأعمال التطوعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي بين كافة أفراد المجتمع وتجسيد قيم المواطنة الحقيقية.

ومن ناحيتة شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر بنك الأردن على دعمهم لبرامج تكية أم علي قائلاً: " نعتز بشراكتنا مع بنك الأردن على مدى السنوات الماضية والتزامهم بدعم برامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً والتي تعتمد على تكية أم علي بشكل رئيسي لتأمين غذائها على مدار الشهر والذي يعكس بدوره إيمان البنك المطلق برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع"

ويذكر بأن بنك الأردن يقود استراتيجية شاملة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، يلتف عبر برامجها ومبادراتها التي يتم تجديدها سنوياً مع مختلف القضايا وفقاً للمجالات المستهدفة بما في ذلك التعليم والبحث العلمي، والثقافة والفنون، والبيئة، والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأنشطة الطبية، فضلاً عن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتقوم تكية أم علي حالياً بإيصال الدعم الغذائي المستدام لـ 20,000 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

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