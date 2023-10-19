بنك أبوظبي الأول يوقع اتفاقية تعاون في مجال العملات الرقمية مع بنك الصين

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يترأس الوفد المشارك في المنتدى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك عدد من كبار الممثلين عن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث المقام في بكين برئاسة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ويأتي حضور ممثلي بنك أبوظبي الأول الذي افتتح أول مكتب تمثلي له في البر الصيني عام 2022، لفعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في إطار جهود البنك الرامية لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وحضر كل من سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية، ومارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في عدد من فعاليات المنتدى.

وعلى هامش فعالية الاقتصاد الرقمي، وقع سامح القبيسي اتفاقية تعاون في مجال العملات الرقمية مع تشانغ شياو دونغ نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود، وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى وفد الدولة المشارك في المنتدى. وتستهدف الاتفاقية تعزيز آفاق العمل الثاني في مجال العملات الرقمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لممر العملات الرقمية بين كل من الصين ودولة الإمارات. وتعد هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي وقعتها مؤسسة مالية على هامش الفعالية، وتمثل خطوة مهمة لدعم أطر التعاون الثنائي بين المؤسستين، كما تؤكد الالتزام القوي لبنك أبوظبي الأول ومكانته الرائدة في مواكبة التطورات الرقمية بين المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأقام بنك أبوظبي الأول بعد انتهاء الفعالية الخاصة بمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي اجتماعاً حصرياً بحضور العديد من الشخصيات من البلدين بما في ذلك عدد من كبار الشخصيات وإدارات الشركات الإماراتية والشركات متعددة الأطراف والشركات الدولية التي تتخذ من الصين مقراً لها.

ويعد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يقام يومي 17 و18 أكتوبر، من الفعاليات السياسية والاقتصادية الدولية الخاصة بمبادرة الحزام والطريق. وحظي المنتدى الذي عقد دورتيه السابقتين في 2017 و2019، باهتمام عالمي واسع، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم الافتتاح الرسمي لدورات المنتدى الثلاث.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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