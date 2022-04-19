يهدف التعاون إلى مواصلة العمل على تبسيط الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء وضمان الوصول إليها

تحديث الخدمات المصرفية لبنك أبوظبي الأول في بيئة سحابية هجينة لتقديم تجربة رقمية سلسة للعملاء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن تعاونه مع شركة أي بي أم الاستشارية (رمزها في بورصة نيويورك: IBM) لدعم جهود البنك في رحلته نحو التحول الرقمي، حيث ستعمل أي بي أم على تطوير منصات البنك الرقمية، وتسريع رحلته إلى بيئة سحابية هجينة، للمساعدة في تقديم خدمات مصرفية رقمية سهلة وسلسة لعملاء البنك.

وفي إطار هذا التعاون، ستقدم أي بي أم الاستشارية لبنك أبوظبي الأول خبراتها الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية والسحابة الهجينة، إضافة إلى تحديث التطبيقات لتعزيز قدرة البنك على تطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة بوتيرة سريعة. سيعمل فريق خبراء أي بي أم مع بنك أبوظبي الأول لتحديث التطبيقات الحالية، وتعزيز التعاملات الرقمية لعملاء البنك.

خلال السنوات القليلة الماضية؛ قام بنك أبوظبي الأول بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة البنك المتميزة في القطاع المصرفي عبر رقمنة المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد. وأطلق البنك حالياً مجموعة واسعة من العروض الجديدة للخدمات المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات العملاء في هذا المجال، الأمر الذي عزز مكانة البنك ومكنه من تحقيق المزيد من النمو في المستقبل والتمتع بالمرونة والسرعة على نحو دائم.

وتعليقاً على ذلك، قال سرينيفاسان سامبث، رئيس التكنولوجيا بالإنابة لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير خدماتنا وتسريع مستقبل القطاع المصرفي، نحتاج إلى استثمار أحدث الابتكارات لدعم جهودنا المتواصلة نحو التحول الرقمي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الرقمية المتزايدة لعملائنا. وكان لشركة أي بي أم دور أساسي في تقديم خدماتنا على مدار السنوات الماضية، وتتيح هذه الاتفاقية توطيد علاقتنا، ودعمنا لمواصلة الابتكار وتطوير تقنيات التفاعل مع عملائنا".

وقد تسارعت رقمنة قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات أثناء الجائحة، بعد تنامي توجه المستهلكين إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة المريحة للوصول إلى خدماتهم المصرفية. وتعمد البنوك حالياً إلى تحديث تطبيقاتها وإنشاء بيئات تطوير سحابية محلية لتنسجم وسلوكيات العملاء وتوقعاتهم سريعة التطور في العالم الرقمي المتنامي. وأشار تقرير لـمعهد "أي بي أم لقيمة الأعمال" (IBV) إلى أن ٧١% من البنوك في دولة الإمارات حققت فوائد مهمة من تحديث عمليات وتطبيقات الأعمال.

من جانبه، قال كريستيان نول، الشريك الإداري في أي بي أم الاستشارية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تضع أي بي أم قدراتها المتقدمة وخبرتها الواسعة وريادتها في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب معرفتنا المتعمقة لاحتياجات الخدمات المصرفية للأمان والمرونة، في متناول بنك أبوظبي الأول لمساعدته على التحول وتقديم تجارب مبتكرة لعملائه. ونعتز بمساهمتنا في رحلة التحول الرقمي مع بنك أبوظبي الأول، رائد الابتكار في قطاع الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ويعد التبني الشامل لعملية الرقمنة كوسيلة لدفع الابتكار من أهم متطلبات القطاع المصرفي التي ذكرها تقرير «التوقعات العالمية للأسواق المالية والمصرفية لعام 2022» الصادر من "معهد أي بي أم لقيمة الأعمال". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ibm.com/financial-services.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من ترليون درهم (272 مليار دولار) حتى نهاية شهر ديسمبر 2021. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA-من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.