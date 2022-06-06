وقع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) إتفاقية تعاون مدتها ثلاثة أعوام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته الحالية والمستقبلية في مصر.

ويهدف التعاون إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر. كما يعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال.

وفي إطار التعاون، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: "يتشرف بنك أبوظبي الأول-مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إذ يأتي التعاون كجزء رئيسي من استراتيجيتنا التنموية لجعل البنك بوابةً للاستثمار في مصر. كما يؤكد التعاون على التزامنا الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة. وعليه، نحرص دائمًا على المبادرة بعقد شراكات جديدة واستكشاف الفرص التنموية، علاوة على توفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، كما سيساهم البنك في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا."

ومن جانبه، عبر الاستاذ أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن سعادته بالمبادرة المشتركة مع بنك أبوظبي الأول-مصر قائلاً: "يسعدنا أن تجمعنا هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول- مصر، واحد من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث سيساهم ذلك التعاون في تحقيق أهدافنا بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية، والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم ، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي. ونأمل أن تكون هذه الشراكة مثالا يحتذى به لتطبق في الدول الأعضاء تماشيا مع استراتيجية المؤسسة المعتمدة"

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر.. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول

كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM

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نبذة عن المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص:

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. أنشئت المؤسسة في نوفمبر 1999 لدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وريادة الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والشركات الخاصة، وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود. حصلت المؤسسة على تصنيف A2 من موديز وA- من ستاندرد اند بورز و A + من فيتش. تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بهدف إنشاء تمويل مشترك أو جماعي. كما تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية.