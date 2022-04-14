أبوظبي: بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، قرر بنك أبوظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم في 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وستظل السوق المصرية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من ترليون درهم (272 مليار دولار) حتى نهاية شهر ديسمبر 2021. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA-من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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