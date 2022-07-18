المنامة، مملكة البحرين: اجتمعت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة فرص تعزيز نشر التكنولوجيا المتقدمة في البحرين.

هذا وقد حضر الاجتماع السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والسيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية وسبل تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، علق السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بالقول: "إن تحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أمر هام لمستقبل المملكة، ونحن فخورون بأن نلعب دورًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية."

وأضاف الجناحي بالقول: " توفر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي في البحرين، خدمات حكومية شاملة لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل بكفاءة أكبر. نحن ندرك في شركة بنفت أهمية إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية في خلق آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، ونحن متفائلون بتعزيز فرص التعاون مع الهيئة في هذه المجالات."

من جانبه، صرح السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قائلًا: "يأتي هذا الاجتماع تماشيًا مع أهداف الهيئة لدعم اتخاذ القرار والإبداع والابتكار في كل من القطاعين العام والخاص. تعتبر شركة بنفت شريك رئيسي في رحلة التحول الرقمي في مملكة البحرين، وسيسمح لنا تعاوننا المستمر بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للشركة في توفير مجموعة شاملة من الخدمات العامة التي تلبي احتياجات المستفيدين. كما نتطلع إلى تحديد المزيد من فرص التعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وشركة بنفت."

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة بالتعاون بين شركة بنفت وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بما في ذلك منصة "اعرف عميلك الكترونيًا – eKYC” الوطنية، وخدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، والمتاحة عبر البوابة الوطنية (www.bahrain.bh).

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نبذة عن شركة بنفت:

تأسست شركة بنفت، www.benefit.bh، في شهر نوفمبر من عام 1997، حيث حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي لتكون مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي. وتوفر شركة بنفت، المملوكة لبنوك خاضعة لرقابة بنك البحرين المركزي، إمكانيات الدفع المبتكرة وحلول إدارة المعلومات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية عبر مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

توفر شركة ’بنفت‘، المدعومة من الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول مجلس التعاون الخليجي (GCCNET)، مجموعة متنوعة من الخدمات الرائدة في المنطقة والتي تشمل تشغيل أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ونظام إدارة المنازعات الخاص بـشبكة (GCCNet)، ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، ودفع فواتير الهاتف، والخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ومنصة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، والسحب النقدي لبطاقات أمريكان إكسبريس، والمحفظة الوطنية ’بنفت بي‘ والمنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيا – eKYC" للقطاعات المالية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.benefit.bh.

نبذة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:

تقود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التحول الرقمي في مملكة البحرين عبر تقديم الاستشارات وقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتقديم مئات الخدمات الإلكترونية لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل بكفاءة أكبر. إضافة لذلك، تعمل الهيئة على اقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين.