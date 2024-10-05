مسقط: في إطار جهودها المستمرة لإيجاد فرص العمل، وتوظيف الكفاءات الوطنية، استقبلت بلدية مسقط عددا من الموظفين والموظفات الجدد المعينين بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والمالية؛ حيث نظمت البلدية الخميس المنصرم لقاءً تعريفيا للمنتسبين الجدد للبلدية، بحضور سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط، وفريق الإدارة من مختلف الأقسام، وعدد من المسؤولين من وزارة العمل.

ويهدف اللقاء إلى تقديم برنامج تعريفي للموظفين الجدد لإكسابهم المهارات الفنية والإدارية، وتهيئتهم لمزاولة الأعمال باقتدار، والتعامل مع كافة بيئات العمل بكفاءة وجودة عالية، وتعريفهم بالنظم والقوانين وقطاعات العمل البلدي، وغيرها من الشؤون والمهام الإدارية.

وانطلق اللقاء بكلمة من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، رُحب فيها بالموظفين الجدد في بلدية مسقط، وتمت الاشادة بدورهم الجوهري في تعزيز رأس المال البشري الذي تعتمد عليه البلدية لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات المجتمع. وشمل اللقاء التعريفي مجموعة من الأنشطة وورش العمل هدفت إلى تزويد المشاركين باستراتيجيات لتطوير الذات، والتعلم المستمر، والتعريف بمفهوم أخلاقيات العمل، وتطوير مهارات الإدارة المالية.

ومن جانبه قال سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي: "سُررنا بتنظيم هذا اللقاء واستقبال نخبة من المواهب الوطنية للانضمام إلى فريق عملنا، حيث نؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركيزة محورية لبناء مجتمع متقدم ومتطور، ونسعى في بلدية مسقط إلى إيجاد فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية ودعمها، من خلال توفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والتطوير المستمر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. إن انضمام هذه الكوكبة من الموظفين الجدد هو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى الارتقاء بالعمل البلدي والخدمات التي نقدمها، وتعزيز جودة الحياة في مدينة مسقط."

ويشار إلى أن بلدية مسقط تسعى إلى تعظيم مساهمتها نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية بكفاءة واستدامة، توظيف التقنيات الحديثة، وتوليد فرص العمل للمواهب الوطنية، وبناء قدرات الكوادر العمانية، بما يواكب التطورات المتسارعة، ويتجاوز تطلعات المواطنين والمقيمين.

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