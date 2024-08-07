مسقط: فازت بلدية مسقط بجائزة أفضل تطبيق لبحث الجودة الإحصائية ضمن الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير الذي تنظمه وزارة العمل، ويعتبر أحد برامج رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهاز الإداري للدولة. ورعى حفل توزيع الجوائز سعادة أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبحضور أصحاب السعادة ومديري العموم وفرق عمل المنظومة من القطاعين العام والخاص، وذلك بفندق سانت ريجيس الموج.

وشملت منافسة البلدية مشاركة الفاضلة نوف بنت سليمان الكندية، باحثة إحصائية بالمديرية العامة للتخطيط والاستثمار ببلدية مسقط، عبر تطبيق بحث الجودة الإحصائية لإحدى العمليات الإدارية لقسم التسويق وعلاقات المستثمرين عن طريق قياس مستوى انجاز العمل في فترة زمنية محددة من خلال استخدام منهجية DMAIC لتحقيق الاستمرار في تحسين العمليات الإدارية، والتركيز على منع تكرار الأخطاء.

وحول ذلك، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: "فخورون بفوز بلدية مسقط بجائزة أفضل تطبيق لبحث الجودة الإحصائية ضمن الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتحسين الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتبنى أفضل الممارسات المعتمدة في المجال، إذ تنسجم جهودنا مع مستهدفات رؤية عمان نحو تعزيز الكفاءة وتوظيف الابتكار في وحدات الجهاز الإداري للدولة. والشكر موصول إلى جميع أعضاء فريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح."

وتهدف المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير إلى تطوير منهجية تبادل الممارسات والبحوث التطويرية بين مختلف الوحدات الحكومية، وهي منصة تُعنى بتحسين الأداء الحكومي عبر تبادل أفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية والخاصة، وكذلك تسهيل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وبناء قاعدة بيانات للدراسات والبحوث الخاصة بموظفي الوحدات الحكومية.

ومن جانبها، قالت نوف بنت سليمان الكندية: "سُعدت بتمثيل بلدية مسقط في هذا الحدث، ويجسد التكريم الجهود المستمرة لفريقنا في تحسين العمليات الإدارية وضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، حيث أن توظيفنا لمنهجية DMAIC ساهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبلا شك نسعى دائما إلى تطوير وتحسين الأداء في المستقبل، وترسيخ مكانتنا كنموذج يحتذى به في جودة الأداء الحكومي في عُمان."

ويشار إلى أن بلدية مسقط تلتزم بتوظيف الابتكار والتحسين المستمر في جودة الخدمات الإدارية، كما تمضي البلدية قدما في جهودها نحو تطوير الأداء، وتنفيذ مبادرات فاعلة في مجال الجودة والابتكار في الإدارة الحكومية، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

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