رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أقامت بلدية رأس الخيمة حفل إطلاق أول مجتمع مستدام في رأس الخيمة للإعلان عن خطط التنفيذ وتفاصيل المشروع، في 11 نوفمبر 2023، في منتجع موفنبيك، جزيرة المرجان.

يعد فريج عوافي المستدام في رأس الخيمة أول مجتمع تم تصميمه وفقًا لمعايير (رفاه)- دليل المجتمعات المستدامة في الإمارة. تم تطوير دليل رفاه بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة وهيئة حماية البيئة والتنمية، الذي يهدف إلى تعزيز ازدهار وتطور المجتمعات ورفع حس المسؤولية لدى المواطنين. وتهدف رأس الخيمة من خلال هذا المشروع إلى إنشاء مجتمع جذاب وصديق للبيئة من خلال تشجيع زيادة استخدام المساحات الخارجية والتنقل الصحي وخفض استهلاك الطاقة والمياه والتقليل من النفايات.

خلال حدث إطلاق هذا المشروع، قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: «يعكس فريج عوافي المستدام رؤية الإمارة لتطوير وتنمية المجتمعات المصممة لضمان مستويات معيشية أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مع السعي لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع. لقد تم تصميم المجتمع المستدام بطابع من الحداثة والسلام والدفء الذي يبحث عنه المقيمين عند اختيار المكان الذي سيعيشون فيه حياة سعيدة وصحية مع عائلاتهم».

يضم فريج عوافي المستدام حاليًا 190 قسيمة سكنية خاصة وأكثر من 13,000 متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، بالإضافة إلى28,000 متر مربع من الخدمات التجارية. يقع المجتمع في موقع استراتيجي، بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية وذلك سيسهل الوصول إلى المرافق والمعالم السياحية الرئيسية المحيطة، مثل المطار ومراكز التسوق والمطاعم والشواطئ.

تم تصميم المنطقة لحياة مستدامة وصحية ومريحة لسكانها. ويضمن المخطط العديد من المرافق كحديقة مجتمعية حصرية مع منطقة لعب ومسبح وركن للياقة البدنية ومحلات تجارية ومساجد ومزرعة مجتمعية وحضانة للأطفال ومسارات مخصصة للمشاة وللدراجات الهوائية وأماكن عامة وسكك تحيطها مناظر طبيعية وطرق مضاءة بإنارات عالية الكفاءة ومظلات ومسارات للركض ومواقف لأصحاب الهمم ومحطات شحن المركبات الكهربائية ومحطات جمع النفايات المجتمعية ومراكز إعادة التدوير.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم

تأسست بلدية رأس الخيمة عام 1959 بمرسوم أميري أصدره سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، ومنذ ذلك الحين تعمل على توفير بيئة مريحة يمكن للناس العيش والعمل فيها.