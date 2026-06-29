الاتفاقية تتماشى مع "إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041" ومبادرة "سيركل دبي"، بما يعزز الإدارة المستدامة للنفايات وممارسات الاقتصاد الدائري

التعاون سيدعم حملات التوعية، والتخلص المسؤول، وإشراك المدارس والمجتمع، بالإضافة إلى ممارسات المسح الآمن للبيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت بلدية دبي مذكرة تعاون إستراتيجي مع شركة "إنفيروسرف للخدمات ذ.م.م" (Enviroserve)، بهدف تعزيز الإدارة الآمنة والمستدامة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الإمارة، بما يدعم أهداف الاقتصاد الدائري ومستهدفات "إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041"، إلى جانب تكاملها مع مبادرة "سيركل دبي" لترسيخ ريادة الإمارة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجالات جمع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإعادة تدويرها، واسترداد الموارد منها، إلى جانب نشر الوعي وتعزيز ممارسات التخلص المسؤول. كما تعكس الجهود المستمرة لبلدية دبي في تطوير حلول متكاملة لإدارة النفايات تسهم في الحدّ من الأثر البيئي، واسترجاع المواد ذات القيمة، ودعم اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

وجاءت الاتفاقية على هامش زيارة أجراها معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى منشأة الشركة، بحضور إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، و أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، حيث وقّع الاتفاقية كل من المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ومحمود حسين رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيروسرف".

تُمثّل الاتفاقية بين بلدية دبي وشركة إنفيروسرف نقلة نوعية في إدارة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالإمارة، حيث تُحيل المسؤولية البيئية من عبءٍ فردي إلى خدمة سَلِسة ومتاحة للجميع. وتتيح للجمهور الاستفادة من خدمات التخلص الآمن والمجاني من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة وإعادة تدويرها، من خلال حلول لوجستية متكاملة مرنة تشمل عمليات الجمع، والاستلام المباشر من المنازل عبر خدمة التخلّص من الأجهزة والأثاث المنزلي التي يمكن التقديم عليها عبر قنوات طلب الخدمات المعتمدة في بلدية دبي.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تستمر بلدية دبي في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تطوير منظومة متكاملة تتعامل مع النفايات كمورد يمكن استرداده، وكفرصة للابتكار والاستدامة وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل. وتعزز هذه الاتفاقية مع "إنفيروسرف" من القدرة على إدارة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بطريقة آمنة ومسؤولة وعالية الكفاءة، بما يتماشى مع أهداف "إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041" ومبادرة "سيركل دبي" لترسيخ ريادة الإمارة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة".

وأضاف معاليه: "تعكس هذه الشراكة أهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات البيئية، وتطوير حلول عملية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة. حريصون على توفير بيئة حضرية أكثر استدامة ترتقي بجودة الحياة، وترسّخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار البيئي، من خلال دمج الدور التنظيمي والتشغيلي لبلدية دبي مع القدرات المتقدمة للقطاع الخاص في مجالات إعادة التدوير".

من جانبه، قال إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تعكس هذه الاتفاقية مع بلدية دبي تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من كونها تدفقات معقدة تتطلب إدارة متخصصة، إلى موارد يمكن استرداد قيمتها وإعادة توظيفها ضمن الاقتصاد الدائري. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دوبال القابضة في إنفيروسرف، نواصل دعم بناء منظومة وطنية متقدمة لإدارة النفايات الإلكترونية، ترتكز على البنية التحتية المتخصصة، والابتكار، والكفاءة التشغيلية. كما تؤكد هذه الشراكة التزام مجموعة تدوير بتوسيع نطاق الحلول القادرة على تحويل النفايات إلى قيمة، ودعم مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد في دبي ودولة الإمارات».

وبموجب الاتفاقية، ستعمل بلدية دبي وشركة "إنفيروسرف" معاً لتعزيز ممارسات التخلص المسؤول من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المؤسسات التعليمية، والمجمعات السكنية، والمناطق المتفق عليها في إمارة دبي. وسيشمل التعاون تنظيم حملات توعوية، وأنشطة تفاعلية مع المجتمع، ومسابقات مدرسية، وورش عمل، وبرامج لتبادل المعرفة، صُممت جميعها لتشجيع ممارسات التخلص الآمن وبناء ثقة الجمهور في عمليات إعادة التدوير وضمان إتلاف البيانات بصورة آمنة.

وفي السياق نفسه، ستدعم "إنفيروسرف" هذه الشراكة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، والمركبات، والحاويات، والمعدات، والخدمات اللوجستية للأنشطة والحملات وورش العمل. كما ستقدم الشركة خدمات جمع ونقل مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالتنسيق مع بلدية دبي، بالإضافة إلى تزويدها بتقارير دورية حول الكميات التي يتم جمعها ومعالجتها ضمن إطار هذه الشراكة.

وسيدعم هذا التعاون أيضاً إجراءات المسح الآمن للبيانات من الأجهزة، بما في ذلك إصدار شهادات المسح والإتلاف، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بآليات التخلص الآمن وإعادة التدوير للأجهزة المستخدمة.

من جانبه، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: "تشرّفنا باستضافة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، في منشأة إنفيروسرف. وتسلط هذه الزيارة الضوء على الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة مبادرات الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء دبي. كما تدعم هذه الشراكات تبني حلول مبتكرة وتطوير بنية تحتية متطورة قادرة على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية طويلة الأجل".

وأضاف بن فهد: " تلعب "إنفيروسرف" دوراً محورياً في التزامنا بتعزيز عمليات إعادة التدوير، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ونحن نواصل تركيزنا على الاستثمار في التقنيات والحلول الذكية التي تُمكّن من استرداد المواد القيّمة من مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة دمجها في سلاسل القيمة الإنتاجية. ومن خلال هذه الجهود، ندعم رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام وفعّال، مع ترسيخ مكانة "إنفيروسرف" كسادس أكبر منشأة من نوعها في العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

بدوره، قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيروسرف: "تؤكد زيارة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة على أهمية البنية التحتية الخاصة باسترداد الموارد وإعادة التدوير في دعم طموحات الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي. كما تعكس التركيز المتزايد على بناء منظومة تقودها الابتكارات، وتعتمد على التقنيات المتقدمة لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام يتسم بكفاءة استخدام الموارد".

وأضاف: "بدعم إستراتيجي من دوبال القابضة، تواصل "إنفيروسرف" تعزيز قدراتها في معالجة وإعادة استخدام وإعادة تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإعادة دمج المواد المستردة في الدورة الاقتصادية كمواد خام عالية الجودة. إن التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات الدولية، يمثلان مفتاحاً لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، ومواصلة ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كرواد عالميين في مجال الإدارة المستدامة للموارد".

وتعزز هذه الاتفاقية التزام بلدية دبي بتطوير أنظمة مستدامة لإدارة النفايات من خلال الابتكار، والتعاون المشترك، والمشاركة المجتمعية. كما تدعم جهود إمارة دبي الرامية إلى توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات المسؤولة التي تسهم في بناء مدينة أكثر نظافة واستدامة وجاهزية للمستقبل.

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