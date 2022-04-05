الكرة الطائرة وسلة الكراسي المتحركة تنطلقان (الأربعاء)

تنطلق (الأربعاء 6 أبريل 2022) منافسات بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة بالكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة في القاعة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام مباراتين حيث يلتقي في الساعة التاسعة والنصف مساء فريق فهود زعبيل مع فريق إتش إم إس جروب، وفي الساعة 11:30 مساء يلتقي فريق بن ثاني مع فريق المفاجأة، وتستكمل المنافسات يوم الخميس 7 أبريل حيث يلتقي فريق الجوارح مع فريق الإمبراطور في الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق اسبيدر تيم في الساعة 11:30 مساء.

وتضم بطولة الكرة الطائرة 8 فرق مقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى فرق كل من المفاجأة وإتش إم إس جروب، وفهود زعبيل، وبن ثاني، وتضم المجموعة الثانية فرق كل من: الإمبراطور، وإسبيدر تيم، وزعبيل، والجوارح.

كرة السلة بالكراسي المتحركة

تقام منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم حيث تقام 4 مباريات اليوم الأربعاء، ويلتقي فريق نادي خورفكان للمعاقين مع فريق القيادة العامة لشرة دبي في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الساعة 10:20 مساء، ويلتقي فريق دناتا للسفريات مع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الساعة 11:10 مساء، ويلتقي فريق دائرة المالية مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعفى فريقان من اللعب في اليوم الأول وهما: فريق نادي الثقة للمعاقين وفريق مركز وريزيدانس البستان.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة للبطولة أسفرت عن تقسيم الفرق الـ 10 المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة منها 5 فرق، وتضم المجموعة الأولى فرق كل من: نادي خورفكان للمعاقين، دناتا للسفريات، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، نادي الثقة للمعاقين، فيما تضم المجموعة الثانية فرق كل من: بلدية دبي، دائرة المالية بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز وريزيدنس البستان.

بلدية دبي راع رئيسي للدورة

جددت بلدية دبي شراكتها مع دورة ند الشبا الرياضية حيث تم توقيع اتفاقية جديدة بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي باعتبارها راعيا رئيسيا للنسخة التاسعة من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم 8 بطولات رياضية فردية وجماعية بمشاركة رياضيين هواة ومحترفين من مختلف الجنسيات.

ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجابر آل علي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في بلدية دبي.

وأكد سعادة سعيد حارب أن بلدية دبي شريك استراتيجي لمجلس دبي الرياضي وهي من المؤسسات الوطنية التي تساهم في اسعاد أفراد المجتمع والمحافظة على روعة دبي ومستوى جودة الحياة فيها، ولها إسهامات واضحة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز مكانته.

فيما قال جابر آل علي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: "تحرص بلدية دبي على المشاركة كراعٍ للنسخة الحالية من دورة ند الشبا الرياضية، حيث أن رعاية البلدية تأتي دعما لإنجاح هذه الدورة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، وحرصا على إبرازها بوصفها في مقدمة البطولات والفعاليات التي تستضيفها دبي.

وقد تطلعت بلدية دبي على الدوام لرعاية الدورة إدراكا منها لأهميتها ومكانتها كحدث وطني بارز، ونحن مسرورون بنيل شرف رعاية هذه النسخة من الدورة هذا العام، والتي نثق بأنها ستحقق نجاحا أكبر وأصداء أوسع لدى الرياضيين والجماهير بفضل التطوير المستمر في فعالياتها وبرامجها ومستوى الخبرات والكفاءات الوطنية الشابة للجنة المنظمة لفعالياتها.

أن الدورة تعتبر نموذجا لرؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضية أسلوب حياة، ولقد أولت القيادة الرشيدة قطاع الرياضة في الإمارات اهتماما كبيرا باعتباره قطاعا أساسيا من قطاعات الحياة، ومؤثرا في نمو ورفاهية المجتمع وفي سعادته وصحة أفراده من مختلف الجنسيات، وعلى جعل الرياضة أسلوب حياة في وطننا، كما توفر قيادتنا لقطاع الرياضة كل الدعم الذي يساعده على تحقيقه أهدافه المهمة والمرتبطة بالتنمية والتطوير والنمو وبناء الشخصية وانتهاج أسلوب الحياة الصحية الأمثل، وهو ما ترسخ في هذه الدورة عبر الألعاب الرياضية التي تضمها وتوفيرها فرصة لتلاقي الشباب وكافة فئات المجتمع في أجواء الشهر الفضيل."

منافسات فئة الإماراتيين والمقيمين للبادل تنس

تواصلت منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية حيث أقيمت منافسات دور الـ 16 لفئة الإماراتيين والمقيمين وتأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي بعد منافسات قوية وحاسمة، حيث فاز الثنائي سعيد محمد المري وخافيير جارسيا لوبيز على الثنائي عبدالكريم العارف عبدالله وفرحان هدى بنتيجة (6-0 و6-1)، وفاز الثنائي محمد أحمد أهلي وماسون تشافي على الثنائي خالد بالهول الفلاسي وإميليو ميساس بنتيجة (6-2 و6-3)، وفاز الثنائي خالد الشامسي عبدالله وأندريس بيريز فيرا على الثنائي محمد الشامسي علي وتشافي دي بينيتو فريل بنتيجة (6-2 و4-6 و10-8)، وفاز الثنائي ناصر الكتبي وخافيير سانتياجو على الثنائي علي العارف ومارتن نوشيز بنتيجة (7-6 و 5-7 و10-6)، كما تأهل كل من الثنائي سالم الهولي علي وخافيير كويروس جارسيا، والثنائي روبرتو رودريجس وفارس الجناحي، والثنائي حمد عبدالله وفرانشيسكو خافيير، والثنائي خلفان بالهول جمعة وروبين دي لا ريد جوتيريز.

فئة المستوى المتوسط في البادل تنس

في منافسات فئة المستوى المتوسط رجال اختتمت منافسات دور الـ 16، وفاز الثنائي إجناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز الأول على الثنائي يوسف عارف عبدالعزيز وناصر البلوشي بنتيجة (6-4 و6-2)، وفاز الثنائي جوناثان آلان جرين وعميش كالان على الثنائي يوسف الفيلي يوسف ومروان خوري بنتيجة (4-6 و6-4 و10-8)، وفاز الثنائي كارل شفيق مشنتف ومايكل مقصوديان على الثنائي ربيع المرستاني وجيمس ريتشارد موجان بنتيجة (6-2 و6-2)، وفاز الثنائي فرناندو مينديز فرناندو وإنريكي غونزاليس على الثنائي حمد المازمي محسن وجاسم النعيمي جاسم بنتيجة (6-2 و6-2)، وفاز الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري على الثنائي وائل الشماخي المدرب وائل وجاريث رايت بنتيجة (7-6 و6-2)، وتأهل الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي، والثنائي الشيخ سعيد آل مكتوم وعيسى المرزوقي شريف، كما تأهل الثنائي سلطان علي بن عبود وأوسكار آريس بن عبود.

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