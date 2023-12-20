دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظمت بلدية دبي فعالية "خيمة السلامة" في سكن العمّال بمنطقة جبل علي، للتوعية بشأن متطلبات الحماية والسلامة في المواقع قيد الإنشاء ضمن إمارة دبي، حيث تُعدّ هذه الخيمة إحدى فعاليات حملة "السلامة في المواقع الإنشائية" التي أطلقتها بلدية دبي في شهر نوفمبر الماضي، لرفع نسبة الالتزام بمعايير وقواعد السلامة والأمان في تلك المواقع، وحماية الأفراد فيها وتقليل نسب الحوادث والمخاطر والإصابات التي ممكن أن يتعرضوا لها أثناء العمل.

وتضمنت فعالية خيمة السلامة، عقد ندوات ومحاضرات بلغة الأوردو لعمال شركات المقاولات ضمن إمارة دبي في مقر سكنهم بمنطقة جبل علي، وذلك بهدف زيادة الوعي بمتطلبات الأمن والسلامة كأولوية لحمايتهم من أية حوادث ومخاطر قد تواجههم، كما نظمت البلدية ورش توعية للصحة الجسدية، فيما أجرت هيئة الصحة بدبي الفحوصات الطبية المجانية للعمال المشاركين في الفعالية.

واستهدفت بلدية دبي من خلال حملتها "السلامة في المواقع الإنشائية"، كافة المواقع قيد الإنشاء في إمارة دبي وجميع الأفراد العاملين فيها من مهندسين واستشاريين ومشرفين وعمال، وذلك استكمالاً لجهودها في توفير منظومة مستدامة للصحة، وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية التي تحمي كافة الأفراد وتعزز سلامتهم خصوصاً في مواقع البناء، مما يدعم مستهدفاتها في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً في إمارة دبي.

وتحرص بلدية دبي على ضمان سلامة العمال وحمايتهم وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لهم، وتعمل باستمرار على تعزيز مفاهيم وقواعد السلامة الإنشائية، وتوعية العاملين في المواقع بأهميتها للحفاظ على سلامتهم وحياتهم، كما تُشجع على استخدام الوسائل المُبتكرة لتطبيق متطلبات السلامة وإعطائها أولوية في المواقع قيد الإنشاء لحماية العمال من أي مخاطر.

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