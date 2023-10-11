إنشاء أسواق جديدة في القوز الصناعية الثالثة ومحيصنة الثانية على مساحة 25,519 متر مربع

إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة بمساحة 14,231 متر مربع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي، والتي ستشمل إنشاء أسواقاً جديدةً في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16,227 متر مربع، والمحيصنة الثانية على مساحة 9,292 متر مربع، إضافةً إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14,231 متر مربع. وتأتي هذه الخطة انطلاقاً من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجَودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد، بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: "وضعت البلدية خطةً شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية، ومناطق السكن العمّالي، لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها؛ تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة، وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام، الذي يتماشى مع رؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية. كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال، عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق، وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".

فوائد متوقعة

ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمّالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكانٍ واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة، ومتاجر الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس، إضافةً إلى صالونات الحلاقة، الخياطة، ومراكز حجز تذاكر السفر. كما سيُراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل، مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة، وسلامة الغذاء المُعتمدة من قبل بلدية دبي.

كذلك، ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهةً ترفيهية جاذبة لفئة العمال، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي، كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.

المشاركة المجتمعية

ويسهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص، من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.

يُذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز، كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية، بدلاً من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال، وتبيع المنتجات بدون ترخيص، إضافةً إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.

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