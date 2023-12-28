الهاجري:

"معيار التميز للمرحلة المقبلة في فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو أن يسابق العمل الحكومي خيال المتعامل مع دوائرنا ومؤسساتنا، وأن يكون عملنا الأسرع والأكفأ والأكثر مرونة"

"تعزيز مكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية ودعم مقومات التميز والرشاقة وتطوير الأعمال والخدمات بما يجعل من دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت بلدية دبي منظومة إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية خلال لقاءٍ أقامته بحضور سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي والقيادات التنفيذية والإدارية في البلدية، وتهدف المنظومة الجديدة إلى تطوير وتوسيع وتسريع نطاق التطبيق من منظور متكامل 360، وذلك من خلال وضع أهداف للتغيير ورسم خارطة الطريق، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالرشاقة المؤسسية. كما تهدف المنظومة إلى إطلاق سياسات تعزز من مستوى منظومة العمل في مجال إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية.

وتضمن المنظومة الجديدة استمرارية جهود بلدية دبي في تطوير محاور عملها، وتوسيع نطاق تطبيق الرشاقة المؤسسية وإدارة التغيير ليشمل كافة مجالات العمل، بما يحقق محاورها وأهدافها الاستراتيجية ورؤيتها "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، مع تعزيز القيم الأساسية لها في المشاركة، والتنافسية، والإيجابية، والاستباقية.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، خلال كلمةٍ ألقاها خلال اللقاء، أن تطبيق ممارسات الرشاقة وإدارة التغيير في بلدية دبي ليست بالأمر الجديد، بل بدأت منذ تأسيسها، واستمرت عبر جهود وعمل متواصل لسنوات عديدة، أثمرت عن مرونة وصلابة وجاهزية كاملة لمواجهة التحديات والأزمات، مشيراً إلى مواصلة تطبيق الاستراتيجيات التطويرية الشاملة، بما يواكب معايير استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز، بغية الارتقاء بجودة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات.

وقال الهاجري: "معيار التميز للمرحلة المقبلة في فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، هو أن يسابق العمل الحكومي خيال المتعامل مع دوائرنا ومؤسساتنا، وأن يكون عملنا الأسرع والأكفأ والأكثر مرونةً، حيث تحرص بلدية دبي على تعزيز مكانة الإمارة على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مقومات التميز وتطوير الأعمال والخدمات، بما يجعل من دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة".

مسيرة التغيير والرشاقة المؤسسية

واستعرضت قيادات من بلدية دبي مسيرة البلدية في إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية، وأبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، إضافةً إلى رحلتها في تبني واتباع نهج التغيير والرشاقة المؤسسية، وسرعة الاستجابة للمتغيرات والأزمات، والقدرة العالية على التعامل معها بكفاءة، كواحدة من أهم وأكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي، تعمل على تقديم خدمات متكاملة لإسعاد الناس.

وعرضت بلدية دبي أهم مبادئ الرشاقة المؤسسية والتي تضم؛ التركيز على المتعاملين، وتمكين فرق العمل الذاتية، تبني التغيير، البساطة والمرونة، وقياس النتائج، والتعاون الوظيفي المشترك.

كما قدمت البلدية إطار عمل ونموذج تشغيلي لتسريع وتوسيع نطاق تطبيق فكر الرشاقة وممارستها في كافة المجالات للوصول للرشاقة المؤسسية، إضافةً إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التجريبية لتعزيز التجربة والتعلم والتطوير والتحسين المستمر.

إلى جانب ذلك، عرضت بلدية دبي جهود التغيير فيها قبل عام 2022ـ، والتي أثمرت عن مبادرات ومشاريع تغييرية مثل إعادة الهيكلة، الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي 2022-2026، القمر الصناعي البيئي 2021، والاكتمال الرقمي للبلدية 2021، إضافةً إلى محاور متعلقة بخطة دبي الحضرية 2040.

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