دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُشارك بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار (Big 5 Global)، الحدث العالمي الأبرز في صناعة البناء والتشييد، والذي يُقام في الفترة بين 26 و29 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستهدف البلدية من مشاركتها في الحدث البارز، استعراض أحدث توجهاتها الداعمة لتطوير وتعزيز ريادة قطاع البناء والتشييد في الإمارة، واستكشاف أحدث الممارسات والابتكارات في مجال البناء، إضافةً إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز قنوات الشراكة مع رواد الصناعة على مستوى العالم.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تأتي مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار ضمن جهودنا المتواصلة والرامية إلى تعزيز التخطيط العمراني المستدام والارتقاء بريادة المنظومة البنائية المتقدمة، وتسخير كافة الإمكانات لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ورائد عالمياً، بما يعزز من تطلعاتنا ومستهدفاتنا لجعل دبي مدينة رائدة وجاذبة ومستدامة. كما يفتح المعرض مساراتٍ متعددة وآفاق متكاملة لارتقاء بالشراكات المثمرة مع القطاع الخاص، وكذلك تعزيز قنوات تواصل فعّال مع المتعاملين واطلاعهم على استراتيجيات ومبادرات حكومة دبي في مجال البناء والتشييد والذي يُعد أحد القطاعات الحيوية الرئيسة ورافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي".

من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يُمثل المعرض فرصة لاستعراض الخدمات المتكاملة التي تُقدمها بلدية دبي في مجال البناء والأنظمة الجيومكانية، وجهودها في تشجيع ممارسات البناء الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد، ونمذجة معلومات البناء وغيرها من الخدمات والمبادرات الداعمة لتطوير قطاع البناء والتشييد في دبي. وسترعى بلدية دبي بالشراكة مع المنظمين منطقة ضمن المعرض ستكون مخصصة لأنظمة البناء الحديثة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية الرائدة والعاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها".

كما تشارك بلدية دبي في معرض ومؤتمر جيو وورلد "GeoWorld" المصاحب لمعرض الخمسة الكبار، والذي يجمع الحكومات والتقنيين من مختلف الصناعات وقادة الأعمال، والباحثين والأكاديميين من شتى أنحاء العالم لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية، إضافةً إلى مشاركتها في مؤتمر "LiveableCitiesX"، المتخصص بتعزيز الاستدامة الحضرية، والمصاحب أيضاً لمعرض الخمسة الكبار.

وفي السياق ذاته، سيشارك قياديون ومدراء وخبراء من بلدية دبي في العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل في الحدث، أبرزها المشاركة في القمة العالمية لقادة البناء والتشييد (Big 5 Global Leaders’ Summit)، والتي تجمع أبرز الشخصيات من الجهات الخاصة والحكومية لمناقشة سبل تعزيز الشراكة، وبناء استراتيجيات تعزز قطاع تشييد البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما ستشارك البلدية في حوارات ثرية خلال قمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل (Big 5 Future Tech Summit)، والتي تجمع قادة بارزين لوضع رؤية مستقبلية ديناميكية ومترابطة للبناء من خلال التعاون وحلول التفكير المستقبلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء عل الإنجازات التحويلية والرؤى المتعددة لتحفيز الابتكار في قطاع البناء. إلى جانب ذلك، تشارك البلدية في جلسات حوارية تقدم رؤية معمقة حول التكنولوجيا والاستدامة وطرق البناء الحديثة، وتغطي جوانب متعددة من المشهد العالمي والإقليمي والمحلي تحت سقف واحد وذلك خلال جلسات (Big 5 Talks).

وتجدر الإشارة، إلى أن بلدية دبي تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة، والذي يُمثل أحد أهم القطاعات الحيوية والتنافسية الذي يعكس الرؤى والتوجهات الحكومية لإمارة دبي، والتي تدعم تصميم نموذج متكامل لمدن المستقبل انطلاقاً من دبي.

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