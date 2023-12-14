الهاجري:

نعمل على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الهمم وتعزيز جَودة حياتهم وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم

بلدية دبي ملتزمة بتوفير كافة متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم التي تُعزز من جَودة حياتهم كجزء من مبادراتها الاستراتيجية ومسؤوليتها المجتمعية تجاههم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سجلت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول درابزين بلغة بريل في العالم ضمن برواز دبي، أحد أبرز مرافق إمارة دبي، والذي يُمثل أيقونةً فنيةً تؤطر مشاهداً وإطلالاتٍ ساحرةٍ على دبي القديمة والحديثة ضمن "بروازٍ واحد". ويبلغ طول الدرابزين 319 متراً و11 سنتمتراً على امتداد البرواز، وبذلك تكون البلدية قد حققت أول رقم قياسي يُعنى بتأهيل المرافق لأصحاب الهمم.

ويُعد الإنجاز الجديد الذي حققته البلدية جزءاً من جهودها وقيمها وخططها لتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير كافة التسهيلات والإجراءات التي تُسهل حياتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، بما يرسخ رؤية ومستهدفات إمارة دبي في أن تكون مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، التزام بلدية دبي بتوفير كافة متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، والخدمات التي تُعزز من مستويات تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كجزء من مبادراتها الاستراتيجية ومسؤوليتها المجتمعية تجاههم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الهمم وتعزيز جَودة حياتهم، وتحقيق رؤية سموه في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأعرب الهاجري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أُضيف إلى سجل إنجازات إمارة دبي، مشيراً إلى أن البلدية تواصل تنفيذ مشاريعها وخدماتها المتكاملة المخصصة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز ريادة وجاذبية إمارة دبي ومكانتها عالمياً.

وقال الهاجري: "وضعت بلدية دبي منذ 2019، خططاً لتهيئة كافة المباني والمراكز الخدمية التابعة للبلدية، حيث أنجزت تهيئة 125 مبنى حتى الآن وفقاً لكود دبي للبيئة المؤهلة "فئة أصحاب الهمم"، كما أضافت ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم "وصول" على رخص وشهادات الإنجاز والذي يوثق استيفاء المباني للمعايير الصديقة لهذه الفئة، كشرطٍ أساسي لإصدار الرخص واعتمادها".

وتعمل البلدية دبي ضمن خطة ومعايير قياسية معتمدة لتأهيل كافة مبانيها ومرافقها لمطابقة معايير كود دبي للبناء، ضمن أفضل الممارسات العالمية لتكون ملائمة لأصحاب الهمم من الفئات.

كما عززت بلدية دبي جهودها لتميكن أصحاب الهمم خلال العام الجاري، حيث وفرت العديد من الخدمات والتسهيلات لأصحاب الهمم على الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتمكّينهم من الوصول إلى الشواطئ بسهولة ويسر وأمان، منصة بحرية للسباحة بطول 73 متراً على شاطئ جميرا 2، و10 مدخل وممرات لتسهيل وصولهم إلى البحر، إضافةً إلى 28 موقفاً شاطئياً لمركبات أصحاب الهمم، و16 دورة مياه، و8 كراسي عائمة للاستخدام والسباحة في البحر، فضلاً عن 7 كراسي متحركة مخصصة للشواطئ.

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