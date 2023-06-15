بطاقة استيعابية تقارب 900 رأس من المواشي في الساعة

8 تطبيقات معتمدة من بلدية دبي لطلب شراء وتجهيز وتوصيل الأضاحي من مقاصبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بكافة الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافةً إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعةً 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص 282 رأس، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأس، ومقصب الليسيلي 105 رأس، وحتا 82 رأس في الساعة.

وأكد عادل الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي تراعي المعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، ملتزمةً بتوفير أقصى شروط الصحة العامة في تقديم الأضاحي المُجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ويعزز من جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان وزوار إمارة دبي.

وقال الكراني: "نفذت بلدية دبي خطة شاملة ومتكاملة ضمت أعمال صيانة وقائية وتحسينية وتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمقاصب، بهدف ضمان سير عمليات المقاصب بكفاءة عالية وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين وتقليل الوقت والجهد عليهم".

وشملت أعمال الصيانة توسعة مقصب حتا لزيادة طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، إضافةً إلى تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية في مقصبي القوز والقصيص، فضلاً عن إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع عملية تجهيز الأضاحي، وصيانة كافة معدات المقاصب لتقليل ساعات انتظار المتعاملين خلال فترة العيد. كما تم عقد ورش تدريبية لكافة عمال المقاصب، لضمان تطبيق كافة الممارسات الصحية والسليمة في المقاصب.

تطبيقات ذكية

وتتعاون مقاصب بلدية دبي مع 8 تطبيقات ذكية معتمدة لشراء وتوصيل الأضاحي، حيث تتيح هذه التطبيقات خدمات متنوعة تلبي طلبات المتعاملين وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم من الأضاحي المُجهزة في مقاصب البلدية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وتوصيلها لمنازلهم بسرعةٍ وكفاءةٍ، فضلاً عن التنسيق مع التطبيقات لمنح خصومات خلال فترة العيد للمستخدمين.

أوقات عمل المقاصب في العيد

وحددت بلدية دبي ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً في مقصب القصيص.

#بياناتحكومية

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