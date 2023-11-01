تعزيزاً لدور الشباب في جهود تحقيق الحياد المناخي واستعداداً لـ COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم مجلس الشباب في بلدية دبي النسخة الأولى من ملتقى اتحاد مجالس الشباب بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للبلدية تحت شعار "معاً في الاستدامة"، بهدف مناقشة واستعراض الدور المطلوب من الشباب في دعم وتعزيز جهود العمل المناخي، وإبراز الحلول الداعمة لتمكينهم، بما يواكب استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف COP28.

وشارك في الملتقى كافة مجالس الشباب التابعة لمختلف شركاء بلدية دبي في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وتشمل مجلس شباب دبي، ومجلس شباب أينوك و مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ، ومجلس شباب هيئة دبي للثقافة، و مجلس شباب الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى جانب مجلس الشباب في بلدية دبي.

ويأتي الملتقى في إطار جهود البلدية في للمساهمة في تحقيق توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة العمل من أجل المناخ، بما يتماشى ما أهداف عام الاستدامة 2023، ومستهدفات الوصول للحياد المناخي 2050.

وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من النقاشات المفتوحة حول تفاقم تأثيرات التغير المناخي على البيئة والصحة العامة بشكل عام، ومسيرة عمل دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي لتعزيز جهود العمل من أجل المناخ، ودعمها لتوجهات تحول الطاقة العالمية وتطبيق معايير الاقتصادي الدائري وسلوكيات ومتطلبات الاستدامة.

كما شهدت الجلسات مناقشة الدور الحالي للشباب في دعم مسيرة العمل المناخي، وطبيعة المشاركة المطلوبة مستقبلاً في تعزيز جهود الوصول للحياد المناخي، وأبرز التحديات التي تواجههم والآليات والحلول المطلوبة للتغلب عليهم وضمان تعزيز دورهم القيادي في تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات بصفتهم العامل الرئيسي والفرق الحقيقي للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار في مختلف المجالات.

وتطرقت الجلسات النقاشية ا إلى مواضيع متنوعة مثل تنشئة جيل واعٍ بالاستدامة، وكيفية تحفيز الشباب للمشاركة في الأجندة الوطنية للاستدامة، ودور مجالس الشباب في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتحديات الرئيسية التي تواجه الشباب اليوم والطرق المبتكرة لإيجاد الحلول لهذه التحديات لتعزيز الاستدامة في مجالات البيئة والتشريع والتكنولوجيا.

وتعتبر مجالس الشباب أذرعاً تمثيلية للشباب، تهدف إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في مختلف التوجهات المستقبلية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية للدولة، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم في هذه المجالات وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في إيجاد وابتكار الحلول المناسبة للتحديات المختلفة مع تمكينهم من المشاركة في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

#بياناتحكومية

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