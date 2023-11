توجت البلدية عن مبادرتها في تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات والأنظمة لإدارة عمليات الطوارئ والأزمات في "مركز التحكم والسيطرة" التابع لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، فازت بلدية دبي بفئة "أفضل تطبيق تكنولوجي في الحكومة" (Best Technology Implementation of the year in Government) ضمن جوائز المشاريع المستقبلية 2023 (The Future Enterprise Awards)، إحدى أهم الجوائز في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، والتي تمنحها مجموعة سي بي آي ميديا (CPI MEDIA GROUP). وتعكس الجائزة التزام وحرص بلدية دبي على بناء أنظمة عمل رقمية وتنافسية، وتوظيف أحدث التقنيات ضمن مبادرات نوعية تطوّر من مستويات خدماتها، وتُسهم في تعزيز رؤية إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وتُوجت البلدية بالجائزة عن مبادرتها في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة عمليات الطوارئ والأزمات في "مركز التحكم والسيطرة" التابع لها، الذي يُعدُّ بمثابة المنصة الرئيسية لإدارة ومتابعة كل عملياتها على مستوى الإمارة، حيث تتركز مهامه في الاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ من أجل معالجتها، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفريق القيادة في البلدية، وذلك وفق آليةٍ متطورةٍ وعالية المستوى، وباتباع أفضل وأحدث التقنيات وأساليب التحليل الجيومكاني.

وهدفت المبادرة إلى استخدام أفضل التقنيات والأنظمة في إدارة عمليات "مركز التحكم والسيطرة"، وتعزيز نظام الاستجابة والجاهزية التامة لكافة عمليات الطوارئ والأزمات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والأنظمة المتاحة. وساهمت هذه المبادرة في تعزيز الاستجابة المركز لكافة الحالات الطارئة ذات الصلة وبنسبة 100%.

وتهدف جائزة المشاريع المستقبلية إلى الاحتفاء بالمؤسسات وقادة تكنولوجيا المعلومات الذين كانوا رائدين في الحلول الثورية الجديدة، واستفادوا من أحدث التقنيات لتطوير العمليات التجارية لعملائهم، وساعدوا في تهيئة بيئة خصبة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال بنجاح وازدهار.

