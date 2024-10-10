دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت بلدية دبي عن تحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق بحصول شواطئ دبي العامة التابعة لها على شهادة "وجهة معتمدة للتوحد" من قبل هيئة الاعتماد الدولية ومعايير التعليم المستمر (IBCCES). وجاء الإعلان على هامش مشاركة البلدية في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي تستضيفه دبي سنويًا للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحياة الكريمة.

ويؤكد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، امتلاك شواطئ دبي العامة للمؤهلات والمرافق التي تجعل منها صديقة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، ويدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة.

وتعكس شهادة الاعتماد هذه التزام بلدية دبي الراسخ بتقديم خدمات شاملة وتجارب متميزة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم "أصحاب الهمم" من فئة التوحد، ويؤكد هذا الإنجاز العالمي الجهود المتواصلة والدؤوبة التي تبذلها البلدية لضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بشواطئ دبي العامة ومرافقها الحيوية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي:"لطالما حرصت البلدية على إطلاق مبادرات مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات مختلف فئات المجتمع. ونحن سعداء بحصول الشواطئ العامة التابعة لبلدية دبي على شهادة "وجهة معتمدة للتوحد"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف جمعة:"يجسد هذا الإنجاز غير المسبوق التزام بلدية دبي الدائم بتعزيز مكانة المدينة المرموقة كوجهة جذب سياحية وترفيهية رائدة، ومواصلة السعي للحفاظ على الإنجازات اللافتة التي تحققتها من خلال توفير بيئة آمنة وتقديم الأفضل للسكان والزوار وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالتجارب المميزة والحصرية التي تتيحها المرافق الترفيهية التابعة للشواطئ، والتي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية".

من جهته، قال مايرون بينكومب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر: "يسعدنا العمل مع شواطئ دبي لتصبح الأولى من نوعها كشواطئ عامة في العالم تحصل على شهادة ’مركز معتمد للتوحد‘. لقد قام فريق القيادة في بلدية دبي بدوراً مهماً في التحقق من أن جميع الشواطئ العامة متاحة أمام الجميع. وبات بإمكان كل من المقيمين والزوار الآن، الاستعلام عن جميع الأماكن الملائمة لهم على الشواطئ في دبي عبر تطبيق Accessibility App. فهذا التطبيق يتيح لمتصفحيه إمكانية اختيار الشاطئ الأفضل لهم بناءًا على مستوى الأماكن الملائمة المتوفرة".

ويأتي حصول بلدية دبي على شهادة على شهادة "وجهة معتمدة للتوحد" تقديرًا لدورها الريادي في توفير برامج تعليمية وورش تدريبية تستهدف العاملين فيها وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد، فضلًا عن التزامها بتبني معايير عالمية المستوى واتباع نهج رائد ومبتكر في هذا المجال. وتحرص بلدية دبي على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد في تقديم خدمات فريدة ومتكاملة من حيث الجودة والنوعية، ويأتي حصولها على هذا الاعتماد الدولي تأكيداً لفعالية المبادرات المبتكرة والجهود المضاعفة التي تضطلع بها البلدية.

ويندرج هذا الإنجاز المتميز ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها بلدية دبي لتعزيز الشمولية في مختلف مرافقها العامة، بما يضمن تحقيق الراحة والرفاهية لجميع زوار شواطئ دبي.

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