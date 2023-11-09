دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بلدية دبي مبادرةً لتثبيت الملاحق السكنية في منازل المواطنين ضمن الأراضي الخاضعة لتشريعات البلدية في الإمارة، وتهدف المبادرة التي تستمر طيلة شهر نوفمبر إلى تثبيت وضع الملاحق المُنفذة دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية دبي، إضافةً إلى التأكد من سلامة تلك الملاحق إنشائياً، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة دبي.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للتأكد من عدم وجود خطورة إنشائية في الملاحق المُنفذة دون الحصول على ترخيص مسبق منها، إضافةً إلى تطبيق أفضل معايير الرقابة على أنشطة البناء، وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جَودة الحياة وضمان أعلى مستويات السلامة العامة لجميع سكانها.

خطوات التقديم

وفرت بلدية دبي إجراءات سلسة وسريعة للتقديم على المبادرة والاستفادة منها، حيث يشترط في مقدم الطلب أن يكون مواطناً مالكاً للفيلا السكنية أو من ينوب عنه، دون الحاجة إلى تقديم أية وثائق، وذلك من خلال الاتصال على الرقم: 800900، وتحديد رقم الأرض أو رقم مكاني للفيلا السكنية وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الطلب، بعدها ستجدول جميع الطلبات الواردة بالترتيب وفق وقت وردودها، ليجري التنسيق مع صاحب العلاقة وتحديد موعد الزيارة المناسب له.

وسيجري التنسيق في وقتٍ لاحق مع مقدم الطلب من قبل المهندس المختص لزيارة الموقع وإعداد مخطط الوضع القائم للملحق والتأكد من مطابقته للنظام وتقييم حالته الإنشائية بغرض التأكد من سلامته الإنشائية وصلاحيته للاستخدام.

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