الخدمة تسهل إجراءات الحصول على الرخصة بسرعة بما يعزز تجربة المتعاملين وسعادتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن إطلاقها خدمة جديدة لطلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً لإصلاح العيوب الإنشائية البسيطة فيها، والتي حولت رخص الصيانة للأعمال الانشائية إلى رخص ذاتية دون الحاجة إلى تدقيق من قبل مهندسي البلدية، مع إلغاء رخص الصيانة البسيطة ورخص أعمال الصبغ، فضلاً عن تقليص عدد الخطوات وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة إلى ترخيصٍ ذاتي وسريع.

وأشارت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا، مدير إدارة تراخيص المباني في بلدية دبي، إلى أن خدمة الصيانة الذاتية للمباني، تعدّ خدمة إلكترونية تُمكّن المتعاملين من الحصول على ترخيص لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح العيوب الإنشائية للمبنى ذاتياً، حيث يجري ترخيصها وإنجازها ذاتياً عن طريق نظام دبي لتراخيص البناء على موقع البلدية.

وقالت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا: "تهدف بلدية دبي من خلال الخدمة الجديدة إلى توفير خدمات متميزة ذات جّودة عالية، تحسّن تجربة المتعاملين، وتسهل عليهم إجراءات التقديم وتختصر المدة اللازمة لإنجازها، وذلك ضمن جهودها في توفير خدمات مبتكرة وحلول ذكية ومتكاملة ورائدة تخدم نمو وتطور قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي، وترتقي بمستويات العمل فيه بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والأمان في المباني، الأمر الذي يعزز جودةَ حياة المتعاملين ويحقق سعادتهم ويلبي تطلعاتهم".

تقدم الخدمة الجديدة التي وفرتها بلدية دبي إمكانية حصول المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات وملاك الأراضي على الرخصة بشكلٍ فوري، خاصةً وأن حجم الفئة المستهدفة حالياً يبلغ 1,000 شركة مسجلة ضمن نظام دبي لتراخيص البناء. ويصنف طلب ترخيص أعمال الصيانة الذاتية إلى أعمال الصيانة البسيطة، وأعمال الصيانة الإنشائية الذاتية، وأعمال الصيانة التخصصية.

كما أعفت الخدمة الجديدة الأعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى من خلال إصلاح عيوب غير إنشائية فيه من الحاجة إلى الحصول على رخصة صيانة كأعمال الصبغ الداخلي والخارجي وتغيير الأرضيات. ويمكن للمتعاملين التقديم على خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً من خلال الرابط: https://hub.dm.gov.ae/link/servicedetails_ar?servicecode=3413.

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