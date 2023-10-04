دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن تحديث "مختبر دبي الذكي المتنقل"، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمُصمم بطرازٍ مبتكر، عبر إضافاتٍ جديدة عليه تمثلت بإدخال الفحوصات الكيميائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والفحوصات الجيمولوجية التي تُعنى بفحص الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها، ليصبح مختبر شامل يضم إلى جانب ذلك الفحوصات الميكروبيولوجية للأغذية، وفحوصات سلامة الأجهزة الكهربائية.

وقالت هند محمود مهابة، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي: "أدخلت البلدية تحديثاتٍ جديدة على مختبر دبي الذكي المتنقل، تمثلت بإضافة الفحوصات الكيميائية والجيمولوجية للمواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والسلع، بهدف تطوير الفحوصات التي يُجريها المختبر وتوسيع حزمة خدماته بما يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين في إمارة دبي، ما يُعدّ انعكاساً لمدى التزامها بتطوير مواردها وتسخير إمكانياتها لإسعاد المتعاملين، وتبني التقنيات المتطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تعزز الرقابة وتضمن سلامة وجَودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة دبي، بما يُرسخ مكانة دبي كمدينة أفضل للحياة والتقدم".

وأضافت: "يتضمن المختبر الآن أكثر من 20 جهاز وتقنية من الأحدث والأفضل عالمياً، تعمل من خلال جملة من البرامج الحاسوبية المتطورة التي تمكنها من إجراء الفحوصات المخبرية بجودةٍ ودقةٍ عاليةٍ، ووقتٍ وزمنٍ قياسي مقارنةً بالأجهزة التقليدية، ما يجعله مختبراً شاملاً ومتكاملاً يعمل بمواصفاتٍ متفردة تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية للفحوصات المخبرية المعمول بها في إمارة دبي".

ويُنجز المختبر فحوصات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة باستخدام تقنيات الأشعة السينية، والأشعة فوق البنفسجية، وتقنيات الليزر بتطبيقاتها المختلفة. كذلك، يُجري فحوصات الأغذية باستخدام تقنية (PCR) لتضخم المادة الوراثية (DNA) للميكروبات، وتقنية الفحص الفلوري المرتبط بالإنزيم (ELFA).

وحصل مختبر دبي الذكي المتنقل على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017))، وتتميز الأجهزة والتقنيات المُلحقة به بكونها مهيأة لتتحمل الظروف المناخية المتفاوتة في الإمارة، فضلاً عن كون المختبر صديقاً للبيئة، حيث يعمل بمحرك متطور منخفض الانبعاثات الغازية يحمل تصنيف يورو (5).

إلى جانب ذلك، يمكن للمختبر المتنقل الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والحالات الاستثنائية بكفاءة عالية، بفضل وسائل الاتصال المتقدمة التي تربطه بمركز البلاغات الرئيسي في بلدية دبي، ما يعزز من الاستجابة الفورية لكافة حالات الطوارئ الواردة في إمارة دبي.

يذكر أن مختبر دبي الذكي المتنقل، يُشارك في كافة الفعاليات العالمية الترفيهية والرياضية وغيرها التي تُقام في إمارة دبي، مثل: فعالية القرية العالمية، وكأس دبي العالمي للخيول وغيرها. كما أن للمختبر دور توعوي يقوم به من خلال تنفيذ حملات ومسوحات دورية لفحص العينات الغذائية المختلفة في مقاصف المدارس والأماكن المزدحمة بالمطاعم والفعاليات المقامة في حدائق دبي.

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