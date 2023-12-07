دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت بلدية دبي مُشاركتها في النسخة الرابعة والأربعين من معرض "الخمسة الكبار العالمي" (Big 5 Global)، والذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 4 وحتى 7 ديسمبر، حيث استعرضت مجموعةً من أبرز مشاريعها المُبتكرة وخدماتها في قطاع البناء وتقنياته الحديثة، وسط مشاركة نخبة من أبرز القادة العالميين في مجال البناء والمبتكرين والمتخصصين وصانعي السياسات، لمناقشة قيادة قطاع البناء ومستقبله، ومبادرات خفض البصمة الكربونية، وتعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية معرض الخمسة الكبار كمنصة عالمية للتباحث ومناقشة أبرز تطورات قطاع صناعة البناء والتحديات العالمية فيه، وتعزيز التعاون الدولي الفعّال بما يُمكّن مستقبل البناء ويخدم تطوره واستدامته، ترسيخاً لرؤية وتوجهات حكومة دبي ودولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة الشاملة، تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وقال الهاجري: "مشاركة بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار العالمي مهمة ومثمرة، وداعمة لخططنا الاستراتيجية في إنشاء منظومات بنائية متقدمة، وجيومكانية رائدة، وتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً يعزز مكتسبات ومكانة إمارة دبي".

من جهتها، أفادت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، والتي شاركت كمتحدثة ضمن قمة قادة البناء في المعرض، أن البلدية استعرضت مشاريعها الرائدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، وأنظمة البناء الحديثة، ونمذجة معلومات البناء، والتوأم الرقمي لدبي، مشيرةً إلى أن بلدية دبي تعمل كجزء من خططها ونهجها على تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتعلقة بهذا المجال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم استراتيجيات ومبادرات حكومة دبي في مجال البناء والتشييد.

ورعت بلدية دبي بالشراكة مع المُنظمين، منصةً ضمن المعرض خُصصت لعرض أحدث تقنيات وأنظمة البناء المبتكرة، واستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها، وذلك ضمن أهداف البلدية لتقديم المحفزات والتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، حيث ضمت منصة البلدية مشاركة شركات تعمل في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، والوحدات الإنشائية مسبقة الصنع، والبناء باستخدام الحديد البارد، وتقنيات الواقع المُعزز بأعمال البناء.

كما شارك عدد من خبراء ومهندسي التشييد والبناء في بلدية دبي ضمن ندوات وجلسات المعرض النقاشية، استعرضوا خلالها جهود البلدية في تنظيم وتطوير قطاع البناء في دبي، والتي من أهمها البنية التحتية ثلاثية الأبعاد لبلدية دبي كمشروع خريطة خطوط الخدمة، والتحول الرقمي والابتكار ودوره في تطوير القطاع.

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