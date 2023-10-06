أول جهة على مستوى العالم تؤتمت عملية التخلص من بقايا دهون الطعام في أنظمة الصرف الصحي محققة معايير غير مسبوقة في الأنظمة المتكاملة لحماية البيئة

الهاجري: "إنجاز جديد يعكس إسهامات ومبادرات بلدية دبي المُبتكرة في مجالات حيوية هامة متعلقة بالبيئة والاستدامة والتي تدعم رؤية إمارة دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى جَودة ونوعية الحياة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت بلدية دبي "جائزة لائحة الشرف الخاصة بموئل الأمم المتحدة" (UN-Habitat Scroll of Honour Award)، إحدى أرقى الجوائز على مستوى العالم في فئتها والتي يُنظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat). ونالت البلدية الجائزة عن مبادرة نظام التحكم بمصائد الشحوم (FOG WATCH)، التي تهدف إلى أتمتة عملية التخلص من بقايا دهون الطعام في أنظمة الصرف الصحي ومعالجتها النهائية وإعادة تدويرها واستخدامها كمواد أولية.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن تتويج البلدية بجائزة لائحة الشرف الخاصة بموئل الأمم المتحدة، يعكس إسهاماتها ومبادراتها المُبتكرة في مجالات حيوية هامة متعلقة بالبيئة والاستدامة، والتي تعزز رؤية إمارة دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى جَودة ونوعية الحياة في المجتمع المحلي، عبر إرساء وتوفير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة.

وقال سعادته داوود الهاجري: "نفخر في بلدية دبي بتتويجنا بالجائزة الأرقى ضمن فئة المستوطنات البشرية في العالم، عن مبادرتها المُبتكرة "نظام التحكم بمصائد الشحوم" بطريقة مستدامة ومتكاملة تعزز حماية البيئة وتسهم في تحقيق أعلى معايير الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث أسهمت المبادرة في جعل بلدية دبي أول جهة على مستوى العالم توظف الأنظمة الذكية والأتمتة لمعالجة هذا الأمر".

وحققت مبادرة نظام التحكم بمصائد الشحوم (FOG WATCH)، التي نفذتها إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي معايير غير مسبوقة في مراعاة الأنظمة المتكاملة لحماية البيئة، وذلك نتيجة عمل استغرق عدة سنوات، وضعت خلالها البلدية الأسس السليمة لهذه العملية البيئية الخضراء. ونجحت البلدية في توظيف الأنظمة الذكية وضمان حوكمتها ورقابتها والإشراف على تنفيذها بكامل دورتها الزمنية من البداية وحتى الخطوات النهائية المرتبطة بالمعالجة، لتحقيق مستهدف (صفر) من النفايات الصلبة.

ويُعدُّ برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، من البرامج التي تعمل من أجل مستقبل حضري أفضل، وتتمثل مهمته في تعزيز تنمية المستوطنات البشرية المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتحقيق المأوى المناسب للجميع.

يذكر أن جائزة لائحة الشرف الخاصة بموئل الأمم المتحدة أُطلقت في عام 1989، وباتت اليوم واحدة من أرقى جوائز المستوطنات البشرية في العالم، حيث تهدف إلى الاعتراف بالمبادرات التي قدمت مساهمات بارزة في مجال المستوطنات البشرية، وتوفير السكن، وتطوير وتحسين المستوطنات البشرية ونوعية الحياة.

#بياناتحكومية

- انتهى -