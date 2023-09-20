دبي، الإمارات العربية المتحدة، فازت بلدية دبي بالجائزة الذهبية عن فئة الرفاه الوظيفي وجَودة الحياة، وفئة التعلم والتطوير التي تصدر عن مجموعة براندون هول للتميز "Brandon Hall Group Excellence"، وذلك عن مبادراتها الرائدة في تطوير وتأهيل موظفي بلدية دبي والتي تسهم في تحسين جَودة حياة الموظفين المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لجَودة الحياة 2031، والقيم المؤسسية للبلدية.

وشملت المبادرات، تحقيق التوازن بين الحياة والعمل، العمل عن بعد، والدوام المرن، برامج التكريم والتحفيز. كما أطلقت البلدية برنامج تكريم المتميزين في مجال خدمة المتعاملين، وفرق العمل واللجان، إضافةً إلى مبادرات تمكين المرأة وأصحاب الهمم، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والإبداع، والتناغم الوظيفي والاندماج بين كافة فئات الموظفين.

كذلك فازت بفئة التعلم والتطوير، عن مبادراتها لتطوير وتأهيل موظفي البلدية، بعد أن افتتحت مركز تطوير المواهب (DMX) في بداية عام 2022، الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها لأشكال التدريب المتعددة والمبُتكرة مثل الواقع الافتراضي والميتافيرس، وحصولها على المواصفات القياسية في مجال إدارة خدمات التعلم والتدريب (ISO10015) و(ISO 21001).

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