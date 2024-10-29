الشارقة- نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جامعة الشارقة، محاكاة "نموذج الاتحاد الأوروبي" وذلك في يومي 23 و24 أكتوبر 2024 في حرم الجامعة.

تهدف محاكاة "نموذج الاتحاد الأوروبي"، التي تُنظم لأول مرة في الإمارات، إلى منح الشباب الإماراتي تجربة تعليمية تفاعلية للتعرف على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودورهم في الشؤون الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع دول الخليج.

وقام طلاب من مختلف كليات جامعة الشارقة وجامعات أخرى خلال المحاكات بتمثيل أدوار قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث شاركوا في مناقشات ومفاوضات مُكثّفة للتوصل إلى اتفاقية بشأن تعزيز التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي كلمة الافتتاح، قالت سعادة السفيرة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تأتي هذه النسخة الأولى لمحاكاة نموذج الاتحاد الأوروبي في وقت مهم جداً، حيث اجتمع قادتنا الأسبوع الماضي في بروكسل خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تحت شعار "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار". وكانت هذه لحظة محورية في علاقاتنا، والتزامًا قويًا بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات." وأضافت السفيرة "وبينما نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقدير مدى تقدمنا".

وأشارت السفيرة أيضًا إلى أهم الإنجازات الثنائية في مجالات مثل التجارة والاستثمار والعمل المناخي والتواصل بين الشعوب وغيرها.

ورحب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالحضور نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التفاعلية التي تمكن الطلبة من تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عملية مما يعزز فهمهم لمجال العلاقات الدولية ويؤهلهم لمواكبة التغيرات السريعة في عالم السياسة والدبلوماسية. مضيفاً أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعكس التزام جامعة الشارقة بدعم الرؤى التنموية في الدولة، ويعزز من موقعها كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة.

وقبل انطلاق المحاكاة خضع المشاركون لبرنامج تدريبي عبر الإنترنت زودهم بالمعلومات اللازمة للتحضير لمحاكاة نموذج الاتحاد الأوروبي. وأتاحت هذه الفرصة الفريدة للطلاب إمكانية معرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي وبنيته وإجراءاته ومبادراته في مختلف قطاعات السياسات العامة، فضلاً عن تحسين مهاراتهم في التفاوض والتحدث أمام الجمهور وحل النزاعات.

وخلال الفترة التدريبية، تمكن الطلاب من التفاعل مباشرة مع خبراء من المفوضية الأوروبية وسفارات دول الاتحاد الأوروبي في الإمارات. وقد أثرى هذا التبادل المعرفي تجربتهم، حيث استمعوا إلى الخبراء في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي، وناقشوا معهم جوانب مختلفة تتعلق بالبلد الذي مثلوه في المحاكاة.

وبعد نجاح هذه الفعالية الأولى، تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ هذه الفعالية لتكون حدثًا سنويًا، بالتعاون مع مختلف الجامعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وبذلك ستواصل محاكاة "نموذج الاتحاد الأوروبي" في توفير منصة هامة لتعزيز فهم أعمق للاتحاد الأوروبي بين الشباب الإماراتي، مع مد الجسور من خلال الحوار والتعلم المتبادل.

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