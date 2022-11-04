من خلال فعالية "يوم المستثمر"

الفعالية ستتيح للمستثمرين التفاعل من خلال شخصياتهم الرمزية الافتراضية "الأفاتار" مع خريجي برنامج مسرعات الأعمال التابع لمركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، اليوم أنه بصدد استضافة فعالية "يوم المستثمر" السنوية الرائدة والتي ستُقام في الولىاتلفي عالم الميتافيرس للمرة الأولى.

وتمثل فعالية "يوم المستثمر" منصة تخريج للبرامج التي أطلقها "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تعتبر فرصة مواتية للمستثمرين للتواصل عن كثب واستعراض ابتكارات الشركات الناشئة التي نجحت بالوصول إلى قائمة الترشيح النهائية.

وستنطلق الفعالية التي تعد تجربة رقمية تفاعلية، في الـ 10 نوفمبر 2022 بمشاركة 41 شخصية رمزية افتراضية (أفاتار) لمؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية 2022" (FinTech Accelerator) التابع لمركز دبي المالي العالمي. وسيعرض المشاركون تقنياتهم المبتكرة على مجسمات افتراضية للمستثمرين ورواد القطاع والشركاء الماليين والمعرفين للبرنامج. كما يوفر الحدث لكبار الشركاء الماليين في الشرق الأوسط، فرصة للاطلاع على الأفكار التي ستطرحها الشركات الناشئة من قطاع التكنولوجيا المالية عبر عالم الميتافيرس، فضلاً عن دعوتهم لحضور معرض افتراضي لاستكشاف الأفكار والتفاعل مباشرة مع مؤسسي هذه الشركات.

ويحرص برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" التابع لمركز دبي المالي العالمي على تشكيل منصة تجمع الشركات الناشئة الأكثر تفرداً من جميع أنحاء العالم مع شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة كالبنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين، وتمكينهم من العمل سوياً على تطوير واختبار وتصميم الابتكارات وفتح المجال لفرص النمو الجديدة والواعدة.

وفي نسخته لهذا العام، استقطب البرنامج رواد الأعمال التابعين لطيف من القطاعات المختصة بما فيها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وتكنولوجيا الخدمات المالية الإسلامية (Islamic FinTech) من جميع أنحاء العالم. وقد تناولت الشركات التي وصلت لقائمة الترشيح النهائية والتي اختيرت بناءً على عملية تقييم صارمة وتنافسية، موضوعات الابتكار التقني الرئيسية والتي تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة؛ وتكنولوجيا التأمين؛ والتكنولوجيا التنظيمية؛ والأصول الرقمية؛ والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ والمحافظ والمدفوعات الرقمية؛ ودرجة الائتمان؛ والتكنولوجيا الاستثمارية (InvesTech) وغيرها الكثير ، لتلعب دوراً حاسماً بتشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وتضم قائمة شركاء البرنامج لهذا العام كلاً من بنك إتش إس بي سي وVisa ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة زيورخ للتأمين ومجموعة بريد الإمارات والبنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك دبي الإسلامي والمصرف وبنك المشرق.

وبالتزامن مع انعقاد برنامج "مسرعات الأعمال 2022"، اختتم "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي أيضاً برنامج "السكيل أب 2022"، الذي تنافست فيه 10 شركات ناشئة رائدة ضمن جولة تمويلية من الفئة A+ متمثلة في "ومضة" و"جلف كابيتال" و"دبي Cultiv8" و "إمباكت 46" و"صندوق حي دبي للمستقبل" و"شروق بارتنرز". وتتخذ هذه الشركات الناشئة من بلجيكا والأردن وماليزيا وباكستان وسنغافورة وتركيا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة مقرات لها. وإضافة إلى ذلك، واصل برنامج "أكسيليريت هير" ( AccelerateHER) التابع لـ "فينتك هايف" تمكين المواهب النسائية الشابة من خلال إشراك 35 امرأة في أكثر من 20 ورشة عمل فنية تلقين فيه توجيهاً فردياً من رواد القطاع بهدف إثراء أفكارهن ولعب دور أكبر في استشراف مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، قال محمد البلوشي، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي: "تواصل برامج مسرعات الأعمال التابعة لمركز دبي المالي العالمي استقطاب الشركات الناشئة الأكثر تميزاً في العالم ضمن قطاع الخدمات المالية المتنامي، ولتعزيز هذا الدعم والتمكين فإن مركز دبي المالي العالمي حريص على ربط هذه الشركات مع شركاء ومستثمرين جادين. وفي ضوء الاهتمام المتنامي الذي نشهده في المنطقة لاسيما على صعيد المستثمرين العالميين، لتحقيق الاستفادة القصوى من مميزات عالم الميتافيرس ولنوفر لهم وصولاً مميزاً إلى مجموعة حصرية من الشركات الناشئة الواعدة التي أثبتت تفوّقها عبر برنامج ’مسرعات الأعمال‘ التابع للمركز".

وأضاف البلوشي: "وفقاً لتقرير التكنولوجيا المالية للعام 2022 الصادر عن ’فينتك هايف‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي، فقد ارتفعت معدلات اهتمام المستثمرين العالميين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من الضعف، في حين ارتفع عدد الصفقات في عام 2021 بنسبة 55%، بما في ذلك مشاركة المستثمرين الأجانب، مقارنة بنسبة 40% في عام 2020. وفي ظل مواصلتنا العمل على ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي رائد ووجهة للتكنولوجيا المالية والابتكار، سيلعب عالم الميتافيرس دوراً محورياً في دعم جهود ’فينتك هايف‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي لرسم معالم وآفاق مستقبل قطاع الخدمات المالية".

وبحسب تقرير التكنولوجيا المالية للعام 2022 الصادر عن "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، فقد تضاعف تقريباً نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية خلال العام 2021، واستطاعت الشركات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها جمع 998 مليون دولار، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالعام 2020.

وفي هذا العام، حظيت برامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي بدعم ما يزيد على 65 شريكاً من مختلف فئات قطاع الأعمال والمنظومة المالية، من بينهم شركاء من مختلف التوجهات بما في ذلك القانونية والتنظيمية والامتثال والاستشارات والتقنية والتسويق وغيرها.

لمزيد من المعلومات والتسجيل للمشاركة بفعاليات "يوم المستثمر 2022"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://fintechhive.difc.ae/events-news/Investor-Day-2020-2

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