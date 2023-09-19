مسقط: في إطار التزامه المستمر بفتح آفاق جديدة للشباب العماني يواصل البنك الوطني العماني جهوده نحو تعزيز قدرات الكفاءات العمانية في القطاعين المصرفي والمالي، حيث استقبل البنك منذ بداية العام 563 متدربًّا، مؤكداً التزامه بإثراء الشباب الطموح بفرصٍ واعدة للتدريب والنمو وتمكينهم وإكسابهم خبرات مهنية واجتماعية قيّمة تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة.

ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة تعريفية يجري خلالها استعراض قيم البنك وعملياته، ومحفظة خدماته ومنتجاته المتنوعة، وبيئة العمل في البنك. ويحرص البنك على توظيف موارده لتطوير هذا البرنامج انطلاقا من التزامه برعاية المواهب والقدرات الوطنية، إذ انضم المتدربون إلى أقسام مختلفة في البنك مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الهوية المؤسسية وغيرها من أقسام البنك. وساهم هذا النهج الشامل في إكسابهم معرفة متكاملة حول القطاع المصرفي ومهارات نوعية ستساندهم في مسيرتهم المهنية. وينسجم برنامج البنك الوطني العماني التدريبي مع التزامه في تحفيز إيجاد قاعدة متنامية من الكفاءات والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال توجيه الشباب وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل باقتدار.

ويواصل البنك الوطني العماني مساهماته في تطوير مهارات وإمكانات الشباب العُماني من خلال مجموعة من المبادرات التي ينظمها ويدعمها، بما في ذلك برنامج المنح الدراسية من البنك الوطني العماني، الذي اختُتم في عام 2022. وقد مكّن البرنامج 11 طالبًا من الأسر ذات الدخل المحدود من إكمال درجاتهم الجامعية في أفضل الجامعات في المملكة المتحدة. وتبرز هذه المبادرات جهود البنك في تمكين الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المصرفي في المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان.

#بياناتحكومية

- انتهى -