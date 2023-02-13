أنقرة / دمشق - قدّم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية طارئة إلى 115 ألف شخص في سوريا وتركيا في الأيام الأربعة الأولى منذ أن ضربت الزلازل المميتة المنطقة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشرّد عشرات الآلاف خارج منازلهم إلى درجات حرارة شديدة البرودة. توزيعات برنامج الأغذية العالمي ما زالت مستمرة.

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نقدم بشكل رئيسي وجبات ساخنة وحصص غذائية جاهزة وحزم طعام عائلية لا تتطلب تجهيزات للطهي ويمكن استهلاكها على الفور. بالنسبة لآلاف الأشخاص المتضررين من الزلازل، يعد الغذاء أحد أهم الاحتياجات في الوقت الحالي وأولويتنا توفيره للأشخاص الذين يحتاجون إليه بسرعة."

يحتاج برنامج الأغذية العالمي 77 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات من خلال الحصص الغذائية والوجبات الساخنة لـ870،000 ألف شخص من المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا. ويشمل ذلك 284،000 نازح جديد في سوريا و 590،000 شخص في تركيا التي تضم 45 ألف لاجئ و 545،000 نازحًا داخليًا.

التحديثات التشغيلية لسوريا وتركيا هي كما يلي:

سوريا

تمكّن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 43،000 ألف شخص في سوريا من خلال الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة. بفضل المواد الغذائية المخزنة مسبقًا داخل البلاد يمتلك برنامج الأغذية العالمي ما يكفي من الحصص الغذائية الجاهزة للأكل لـ 100،000 شخص ومخزون كافٍ من الحصص العائلية لتغطية احتياجات 1.4 مليون شخص لمدة شهر واحد - وهذه الأخيرة جاهزة للتوزيع وتتطلب تجهيزات للطهي.

في شمال غرب سوريا، تلقى حوالي 23،850 شخصًا متضررًا حصصًا غذائية جاهزة للأكل تكفي لأسبوع من خلال شركاء برنامج الأغذية العالمي. في حلب، تلقى 5000 شخص من المتضررين حصصًا غذائية جاهزة للأكل من خلال شركائنا وتلقى 6000 شخص وجبات ساخنة لليوم الرابع على التوالي وتلقى 4000 طفل شطائر في ملاجئ مؤقتة على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

في محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، تلقى 1500 شخص حصص غذائية جاهزة للأكل، وتلقى 1650 شخصًا في الملاجئ المؤقتة شطائر.

في حماة، وزع برنامج الأغذية العالمي الوجبات الجاهزة للأكل لدعم 1020 نازحاً لمدة أسبوع واحد.

تركيا

في تركيا يقوم برنامج الأغذية العالمي بتزويد 72،000 لاجئ ونازح بسبب الزلازل بحصص غذائية تغطي احتياجات الأسرة لأسبوع واحد.

في 9 فبراير/شباط، قام برنامج الأغذية العالمي بتسليم حصص غذائية إلى مخيم عثمانية جيفديتي لنحو 18،000 من النازحين الأتراك المتضررين من الزلزال واللاجئين السوريين. قدم برنامج الأغذية العالمي حصصاً غذائية إضافية للأسرة تكفي لـ 54،000 شخص في مخيمات في أضنة وهاتاي وكلس وقهرمان مرعش.

تقوم فرق برنامج الأغذية العالمي بتوصيل المواد الغذائية لدعم البلديات في جنوب شرق تركيا لتوسيع المطابخ التي تقدم وجبات يومية للمتضررين من الزلازل. سيتم استخدام الطعام لإعداد وجبات مطبوخة من خلال مطابخ البلديات لتوزيعها يوميًا لمدة أسبوعين على حوالي 200،000 شخص في أربع مقاطعات؛ غازي عنتاب وهاتاي وكلس وقهرمان مرعش.

سيزيد برنامج الأغذية العالمي من مساعدته للاجئين السوريين بالإضافة إلى توفير الحصص الغذائية للمواطنين الأتراك النازحين بسبب الزلازل والمأوى في المخيمات المؤقتة.

يتم عادة دعم اللاجئين من خلال تزويدهم بقسائم إلكترونية. سيتم تحويل هذه المساعدة إلى حصص غذائية لأن المتاجر الكبرى غير قادرة الان على قبول القسائم. سيواصل البرنامج مراجعة خطة الاستجابة حسب الحاجة.

#بياناتحكومية

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برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.

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لينا القصاب، برنامج الأغذية العالمي/سوريا، الهاتف المحمول: 0096396577828

ريم ندا، برنامج الأغذية العالمي/القاهرة، الهاتف المحمول: 00201066634522

شذى مغربي، برنامج الأغذية العالمي/نيويورك، الهاتف المحمول: 0019292899867