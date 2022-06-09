بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة في قطاع النقل البحري

اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برنامجها التدريبي المتخصص في تأهيل السيدات للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية في مياه دبي.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أنه مع إعلان منظمة الأمم المتحدة إحياء اليوم الدولي للمرأة في قطاع النقل البحري للمرة الأولى خلال شهر مايو الماضي، قررت سلطة مدينة دبي الملاحية إتاحة الفرصة لتمكين الكفاءات النسائية للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية في دبي من خلال إطلاق برنامج تدريب متكامل على يد نخبة من الأطراف المعنية بالسلطة.

وأضاف الشيخ سعيد: "تعزيزاً لعضوية الإمارات في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، تسعى سلطة مدينة دبي الملاحية إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم المتعلق بالتعليم والتدريب لصالح الكوادر النسائية المؤهلة بهدف تعزيز القطاع البحري بالقدرات النسائية المستقبلية، ونحن بصدد إعداد خطط ومبادرات أخرى في إطار صلاحياتنا وخدماتنا تستهدف تعزيز عنصر المرأة في القطاع البحري".

وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بأن السلطة تولي أهمية كبيرة لتمكين الكفاءات النسائية وتزويدهن بالمهارات والموارد اللازمة للدخول في القطاع البحري، استناداً إلى مكانتها الرائدة بالمجتمع، وتقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال الصناعة البحرية عالمياً.

وقد تخرجت نحو 20 سيدة ضمن الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الذي عقدته إدارة المرور البحري بسلطة مدينة دبي الملاحية في مايو الماضي واستمر لمدة أسبوع، حيث اشتمل البرنامج على برامج تدريبية نظرية عن تعليمات القيادة البحرية وتدريباً عملياً على متن الوسائل البحرية للتأكد من التزامهن بالقواعد واللوائح التي تقرها السلطة في مياه دبي.

وقررت السلطة مواصلة عقد هذه البرامج التدريبية مع تخصيص برنامج تدريبي للسيدات فقط، حيث يمكن للراغبات في التقدم للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية في دبي، في تقديم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني fo@pcfc.aein أو الاتصال بمركز الاتصال 800990

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