التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث ناقش أعضاء المجلس رؤية طلبة الجامعة من أجل بيئة أكاديمية مؤثرة وحياة جامعية أكثر إثراءً.

وقالت الشيخة بدور: "إن ما يحدث في الحرم الجامعي خارج الفصول الدراسية، يرتبط بمخرجات الجامعة بقدر ما يرتبط بما يحدث داخلها، لذلك أنا ملتزمة بالتواصل الجيّد والمفتوح مع الطلاب لأن هذه هي الطريقة التي توفر من خلالها قيادة الجامعة الأميركية في الشارقة أفضل بيئة لطلابنا لتحقيق النجاح هنا أولاً ثم عندما ينتقلون إلى حياتهم المهنية".

ناقش أعضاء المجلس الطلابي خلال اللقاء مع الشيخة بدور العديد من القضايا، بما في ذلك المنح الدراسية والمتطلبات الأكاديمية وخدمات الحرم الجامعي. كما اقترح المجلس إقامة حدث سنوي داخل الحرم الجامعي يضم رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم أعمالهم وتحفيز الطلبة الذين يطمحون لريادة العمال.

وقالت ميرا داوود، رئيسية المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة: "نحن ممتنون لكوننا الصوت الذي يمثل طلبة الجامعة وللقاء الشيخة بدور، والذي يمثل شرفًا عظيمًا وضرورة ملحة للتعبير عن احتياجات طلبتنا في سعي لإثراء حياتهم الجامعية. إن لرئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة أثر قوي بين الطلبة، فهي دائمًا تجتمع معهم وتحضر لفعالياتهم وتُظهر اهتمامًا خاصًا بكل ما يهمهم".

ويأتي هذا الاجتماع بعد مناقشة كان المجلس الطلابي قد أجراها مع طلبة الجامعة في 2 أكتوبر، عبر خلالها الطلبة عن آرائهم وتصوراتهم وتطلعاتهم من أجل جامعة مزدهرة.

#بياناتحكومية

- انتهى -