توفر التدريب المهني والتجارب العملية للطلبة

تزود الطلبة بالتجارب العملية في مجالات الإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق، والاتصال

تبني جسراً بين الأوساط الأكاديمية وصناعة الإعلام

تعزز الشراكة الراسخة بين "شراع" و"الجامعة الأميركية في الشارقة"

تسلّط الضوء على المبادرات والبرامج المشتركة لتطوير المهارات

إعلان الفرق الستة الأولى في برنامج "دوجو" المتقدّم وتوفير حاضنة وفرص تمويل

تثري الابتكار والتميز الريادي لدى الطلاب والخريجين

الشارقة: أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، "الوكالة الإعلامية الطلابية"، وهي أول وكالة من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، يديرها طلبة "قسم الاتصال الإعلامي" في الجامعة. تركز الوكالة الطلابية على توفير فرص فريدة للطلبة لتطوير مهاراتهم العملية وتعزيز قدراتهم في مجالات الإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق، والاتصال.

جاء تأسيس الوكالة بالتعاون بين "الجامعة الأميركية في الشارقة" ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) و"الشبكة الوطنية للاتصال" الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، حيث استند هذا التعاون إلى رؤية مشتركة لدعم المواهب الشابة وتمكينها في دولة الإمارات، وإعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل في هذا القطاع الحيوي. تهدف الوكالة الإعلامية الطلابية إلى إثراء التجربة التعليمية للطلبة وصقل مواهبهم، والمساهمة في تنمية جيل جديد من المتخصصين في صناعة الاتصال والإعلام.

وحول إطلاق الوكالة، قالت الشيخة بدور القاسمي: "نعمل على تهيئة بيئة تجمع الأفكار والإمكانات، بهدف تمكين الطلبة المبدعين وبناء الجيل القادم من رواد صناعة الإعلام. وتشكّل طاقة طلابنا وشغفهم مصدر إلهام كبير، يدفعنا إلى تعزيز إمكاناتهم وتطوير قدراتهم التي لا تعرف حدوداً. ومن خلال هذه الوكالة، نحن ملتزمون من خلال هذه الوكالة بتوفير الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، وكلنا ثقة بأن المستقبل سيكون في أيد أمينة، مما يمنحنا التفاؤل للاستمرار في تقديم المبادرات والبرامج المبتكرة".

واستعرض مركز "شراع" خلال حفل إطلاق الوكالة، الشراكة الوثيقة مع "الجامعة الأميركية في الشارقة"، والجهود المشتركة للجانبين، والتي من بينها برنامج "دوجو" المتقدّم الذي قدّم الرعاية على مدار أربعة أسابيع لأفضل المشاركين في برنامج "دوجو" لريادة الأعمال.

تمكين الطلبة بالتجارب العملية

تعكس "الوكالة الإعلامية الطلابية" استراتيجية الجامعة الأميركية في الشارقة التي تدمج بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية لطلابها، وهو نهج يعزز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، و ويساهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر بناء المواهب المحلية وتعزيز ثقافة الابتكار.

تضم الوكالة الجديدة أحدث التقنيات المتطورة، وتجمع بين الخبرة المهنية لـ"الشبكة الوطنية للاتصال" وبين المنظومة الريادية الواسعة والإرشاد والتوجيه المتخصص لـ"شراع"، يما يمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات وتنفيذ حملات مؤثرة للعملاء المحتملين. وقد تم اختيار نخبة من الطلبة المتميّزين لتولي مناصب في الأقسام المتنوعة في الوكالة التي تشمل التحرير، والعلاقات العامة، والخدمات الإبداعية، وإدارة التواصل الاجتماعي، والتصوير، والتسويق، والتحليل، والنمو.

تسريع الابتكار والتميز الريادي

كما شهد حفل اطلاق الوكالة الإعلامية للطلبة الإعلان عن الفرق الستة الأفضل أداء في دورة العام الجاري من برنامج "دوجو ستارت أب بلاس" والتي ستحصل على تمويل وفرصة التسجيل في حاضنة "استوديو الشارقة للشركات الناشئة" (S3) التابعة لـ"شراع" لتعزيز قدراتها على النجاح. الشركات الناشئة الفائزة هي: إشارة Eshara"، وهي منصة تواصل تعتمد على الذكاء الاصطناعي للغة الإشارة العربية مخصصة لمجتمعات الصم وضعاف السمع؛ وإمبريسد "Embraced’"، وهو مجتمع محلي للبالغين ذوي التنوع العصبي؛ و"NRSAssist"، وهي شركة بيانات صحية بنظام مراقبة لاسلكي في الوقت الفعلي؛ و"Cicero"، وهو روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات الخطابة العامة؛ وعون " ‘Awn’" التي تعمل على طائرة الدرون للاستجابة الطارئة؛ وأولادي "‘OOLADI’" الذي يقدم حلول تقنية شاملة لدعم الآباء والأمهات.

وتشكّل نسخة العام الجاري من برنامج "دوجو" المتقدّم التي تم اختتامها مؤخراً، إحدى المراحل الأساسية لبرنامج "دوجو" لريادة الأعمال، وهو برنامج تسريع مكثف استمر على مدى أربعة أسابيع، وضم 28 شركة ناشئة منها 21 مشروعًا من "الجامعة الأميركية في الشارقة"، و7 من "جامعة الشارقة". كما شهد البرنامج مشاركة 50 من مؤسسي الأعمال المشاركين وأعضاء الفرق من 15 جنسية، كما وصلت نسبة التمثيل النسائي إلى النصف في تأكيد على التزام البرنامج بالتنوع وتكافؤ الفرص.

وغطت الشركات الناشئة المشاركة مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، منها التكنولوجيا الزراعية والتعليمية والصحية، وإدارة النفايات، وغيرها، ومثّل عدداً كبيراً منها حلول البرمجيات والأجهزة والمعدات الحاسوبية المتطورة. وقد صمم البرنامج للتدقيق في أفكار المشاركين ومساعدتهم على بناء نماذج أولية لمشاريعهم، فالبرنامج بركز على اكساب الطلبة والخريجين المهارات الأساسية في تطوير نماذج الأعمال، والتحقق من السوق، وتصميم المنتجات، والتخطيط المالي، كما يساعدهم في التغلّب على تحديات وتعقيدات تأسيس أو تطوير شركة ناشئة.

من جانبها، قالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "إن الابتكار والتأثير ثقافة ومنهج تفكير تتواصل نتائجه مع كل مجموعة جديدة من رواد الأعمال ممن يمرون عبر برامج شراع، ونحن نتطلّع إلى هذه البيئة التي تتفتح فيها الأفكار، وتكون فيها العزيمة ثابتة وقوية على بناء مستقبل أفضل لأبناء المنطقة والعالم".

تعزيز منظومة الأعمال المزدهرة في الشارقة

ومنذ تأسيسه في عام 2016، يجتمع "شراع" بشراكة راسخة مع "الجامعة الأميركية في الشارقة"، وتتجلّى جهود المؤسستين المشتركة عبر منظومة الأعمال المزدهرة في إمارة الشارقة، لا سيما قطاع ريادة الأعمال، حيث نجح الجانبان بتنمية مهارات آلاف الطلاب على مدار الأعوام السابقة ضمن "مركز شراع في الجامعة الأميركية في الشارقة"، والذي يشكل مساحة مخصصة للطلبة ذوي الفكر الريادي، من خلال باقة واسعة من أنشطة بناء المهارات، والتي تتضمن ورش عمل مع كبرى الوكالات الإعلامية مثل "الشبكة الوطنية للاتصال"، وخطابات ملهمة لمؤسسي نخبة من الشركات والمشاريع التجارية مثل "كريم"، إلى جانب فرص التوظيف من خلال معارض التوظيف للشركات الناشئة، وسلسلة من الدورات المتخصصة.

وتعكس هذه المبادرات المشتركة بين "شراع" و"الجامعة الأميركية في الشارقة" رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، والرسالة المشتركة للجانبين وأهدافهما الرامية لبناء جسر مستدام ومؤثر يصل بين الأوساط الأكاديمية وصناعة الإعلام، وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الطلبة ودعم جاهزيتهم واستعداداتهم لتحقيق النجاح في مجالات اهتماماتهم.

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