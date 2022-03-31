الشارقة: تفقدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مشروع "واجهة كلباء المائية" الذي تتولى تطويره شركة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير" في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، للاطلاع على آخر مستجدات المشروع، والوقوف على مراحل إنجازه النهائية، كما زارت الشيخة بدور القاسمي، في مدينة كلباء مشروع توسعة "نزل الرفراف من مسك"، الذي يمثل أحد أبرز وأهم الوجهات السياحية.

ورافق الشيخة بدور القاسمي في جولتها كل من أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز" ونائب رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في أرجاء "واجهة كلباء المائية"، واطلعت عن قرب على مراحل إنجاز المشروع، الذي سيتم افتتاحه في نهاية 2022، واستمعت لشروحات حول أهميته وما يمثله لأهالي المنطقة والمجتمع المحيط، إذ يعد من أكبر المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية.

وأكدت أن مشروع بحجم "واجهة كلباء المائية"، يعكس رؤية "شروق" تجاه الاستثمار في المشاريع ذات الأثر المستدام على المنطقة والمجتمع، ويجسد خططها في تأهيل مساحات تجارية وسياحية وترفيهية، تساهم في ازدهار المشاريع الصغيرة، وتدعم قطاع التجزئة في الإمارة لما يمثله من أهمية لاستقرار اقتصاد الشارقة ونموه.

وأوضحت في حديثها عن نزل الرفراف أن التكامل بين المشاريع التي تتولى "شروق" تطويرها، يعزز من فرص نجاحها، وينعكس بصورة مباشرة على تجربة المستفيدين من أهالي المنطقة والزوار والسياح، لافتةً إلى أن النزل يعد إضافة نوعية لقطاع الضيافة في دولة الإمارات، ويجسد موقعه القريب من "واجهة كلباء المائية" تطلعات "شروق" في المساهمة بتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والعيش والعمل.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن الاستثمار في قطاع الضيافة يستند اليوم إلى قوة التنوع والابتكار، واستحداث تجارب نوعيّة واستثنائية تستفيد من مقومات البيئة المحلية، لافتةً إلى أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الأكثر نمواً، المرشحة لقيادة تعافي الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن مشروع "واجهة كلباء المائية"، يتميز بتصميمه المنسجم مع البيئة المحيطة به، حيث يقع بالقرب من "محمية أشجار القرم"، ومشروع كلباء للسياحة البيئية، و"نزل الرفراف من مسك"، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 183,000 قدم مربع، ويحتوي على مركز تجاري يضم 80 متجراً ومنفذاً للبيع. وتضم الواجهة، ممشى مظلل وآخر بحري، ومنطقة ألعاب تمتد على مساحة 1000 متر مربع، بالإضافة إلى أنظمة محاكاة إلكترونية وألعاب فيديو، وغيرها من وسائل الترفيه الفردي والجماعي.

يتميّز "نزل الرفراف من مسك"، الذي حصد جائزة أفضل ملاذ طبيعي في العالم في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2021، بكونه منتجع صديق للبيئة، ويتّسم بطابعه الهادئ والبسيط والمريح في آنٍ واحد، وهو أحد نزل "مجموعة الشارقة للضيافة"، بإدارة "مسك من شذا". ويتضمن النزل 20 خيمةً فاخرة، تتميز بأسقف مكونة من ثلاث طبقات عازلة للحرارة، وتم تزويدها بتجهيزات الإضاءة المنخفضة حفاظاً على طبيعة الحياة البرية في المحمية، بالإضافة إلى منتجع صحي وحوض مائي وصالة استقبال ومطاعم ومناطق ترفيهية خارجية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من توسعة "نزل الرفراف" 50%، على أن يتم افتتاحها في الربع الثالث من العام 2022، حيث سيضم النزل 20 خيمة فاخرة إضافية تتنوع بين 4 غرف وصالة، 3 غرف وصالة، غرفتين وصالة، وغرفة واحدة.

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