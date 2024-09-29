أقامت منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بولایة صلالة في محافظة ظفار الورشة التدريبية حول طرق التمويل المتبعة لدى صندوق المناخ الاخضر، وذلك برعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، والتي امتدت على مدى يومين للتوعية حول طرق التمويل المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حيث استجابت منظمة الفاو لما يشهده العالم من تغييرات مناخية وبشكل خاص على المناطق الساحلية العمانية التي تحتضن مساحات زراعية واسعة وقامت المنظمة وبتمويل من صندوق المناخ الاخضر وبالتعاون الوثيق مع هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بتنفيذ مشروع بعنوان "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة". حيث يهدف هذا المشروع الى تعزيز قدرة قطاعي الزراعة والمياه في سلطنة عمان على التكيف مع تغير المناخ من خلال إنشاء شبكة لدعم التواصل بين المعنيين وتشاركهم في البيانات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بمسألة التغير المناخي.

حيث قال علي شاكر – رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في مركز الزبير لتطوير المؤسسات: أن هناك نتائج مبشرة متوقعة من هذه الورشة في رفع التوعية وبناء القدرات وتعزيز المهارات للمتدربين المشاركين، من قبل خبراء دوليين في كيفية تاهيل المشاريع المتعلقة بالبيئة للحصول على التمويل من الصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر، والتي تعد من اضخم صناديق تمويل المشاريع المستدامة دولياً.

كما أثنى على جهود منظمة الفاو في هذا السياق وقال أن هذه المبادرة تأتي استجابة في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة في التغييرات المناخية مثل شح المياه، وزيادة تسرب الملوحة إلى مصادر المياه العذبة، وارتفاع الظواهر الجوية مثل الفيضانات والأعاصير. وتعد مشاركة مركز الزبيرلتطوير المؤسسات في الورشة التي نظمتها (الفاو) ضمن جهود تطوير النظم المستدامة والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان.

مركز الزبير لتطوير المؤسسات هو مبادرة من مؤسسة الزبير، يهدف إلى تعزيز تنمية المؤسسات في الاقتصاد العماني المتنوع. يوفر المركز بيئة ملهمة وداعمة ومحترفة لرواد الأعمال العمانيين، مما يوفر الأدوات والخبرات اللازمة لتسريع نمو الشركات المستدامة، والتي تتماشى مع التوجه الدولي نحو الأهتمام بالمشاريع الزراعية.

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