فرصة للالتقاء بما يزيد عن 300 شخصية من المؤثرين وأصحاب النفوذ، وتقديم الدعم لأطفال مالاوي.

يقام ضمن الفعالية مزاد لعدد من الأغراض القيّمة والفريدة بهدف جمع مليون درهم لمساعدة المحتاجين في مالاوي.

سيشهد الحدث اجتماع قادة الرأي والمثقفين وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل توحيد مساعيهم للمساعدة في تحسين حياة الأطفال في مالاوي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدعم وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقيم « سباركل»، المؤسسة المحلية التي تعنى بخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال والمجتمعات في إفريقيا، مالاوي، النسخة الثانية من حفل جمع التبرعات السنوي، وذلك في 8 ديسمبر 2023 في فندق أرماني دبي. تهدف الفعالية إلى جمع 1,000,000 درهم إماراتي من التبرعات لأغراض خيرية و لإحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 5,000 طفل في مالاوي.

يُصنف حفل سباركل الذي تستضيفه شركة «إمير»، المعنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات الحصرية، الفعالية الأكثر ارتقاباً لهذا الموسم، لا سيّما وأنّه يقدّم للحضور فرصة للالتقاء بما يزيد عن 300 شخصية من أصحاب النفوذ، وبناء العلاقات معهم.

وفي هذا الصدد، قال تريفور ماكفارلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إمير: "تتناغم جهود مؤسسة سباركل بشكل مثالي مع مهمة إمير وذلك لإحداث تأثير إيجابي في مجتمع مالاوي. نحن متحمسون للانضمام إلى هذا الجهد الكبير للتعاون معاً على إحداث فرق على مستوى المجتمعات".

وأضاف: "إن حفل سباركل وبالتنسيق مع إمير لعام 2023 يعد ضمانًا لتحقيق تأثير إيجابي، مساهمًا في تحسين الحياة، وخاصة حياة الأطفال في مالاوي. بالاضافة إلى أننا مكرمون للوقوف بجانب مؤسسة سباركل، والمفكرين ورجال الأعمال والمتبرعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لدعم هذه القضية النبيلة".

تتجلى أهمية الفعالية في الدعم الكريم الذي يقدّمه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحظى الحفل بدعم مجلس استشاري يضم مسؤولين حكوميين وصناع قرار.

يتعدى الحفل المدفوع بالرؤية الحكيمة والتأثير الفعّال، فكرة الفعالية السنوية، ويرتقي ليكون بمثابة ملتقى وفرصة استثنائية لنخبة روّاد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في محادثات هادفة، وبناء علاقات دائمة، وترسيخ التزامهم وتفانيهم في تغيير العالم من حولهم، ومن خلال حضور هذا الحفل والتعاون مع مؤسسة سباركل، سيصبح المشاركون جزءًا من رحلة ملهمة مخصّصة لإحداث تغيير إيجابي وتأثير على صعيد المجتمع والعالم أجمع.

تعليم وعلاج الأطفال والمحتاجين:

تمكنت مؤسسة سباركل في عام 2023 من إحداث فارق كبير في حياة 15,000 طفل وفرد في 17 قرية في مالاوي، إذ تم تزويدهم بأكثر من 16,000 علاج طبي للأطفال والمحتاجين، ودعمهم بما يزيد عن 600,000 وجبة، فضلاً عن تعليم أكثر من 2400 طفل، والآن ومع دخول دبي خطوط دعم جهود «سباركل»، تصبو المؤسسة إلى توسيع نطاق نموذجها للتأثير في حياة 100,000 فرد بحلول عام 2030.

نبذة عن المزاد:

في أعقاب النجاح الهائل الذي حققته فعالية العام الماضي، حيث تمكنت سباركل من جمع مبلغ 364,000 درهم إماراتي، تصبو المؤسسة في حفل هذا العام إلى تجاوز نجاح نسختها الأولى في 2022، حيث سيقام في خضمّ هذه الفعالية الحصرية مزاد يتضمن عرض عدد من العناصر القيّمة والفريدة، مثل، المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة والأنشطة التجريبية الحصرية وباقات العطلات المغرية، وذلك من أجل جمع مبلغ مليون درهم إماراتي من خلال مبيعات المزادات، إضافة إلى طرق أخرى للدعم خلال الفعالية.

مشاركات

يضم الحفل مشاركة سارة بروك، صاحبة الرؤية الشغوفة خلف مؤسسة سباركل؛ وتريفور ماكفارلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إمير، ونورمان جيلسدورف، الرئيس السابق لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا، ومناسي تاديسي، المدير التنفيذي السابق ورئيس الأسواق الناشئة في شركة فايزر، ونايلة الخاجة، أول كاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من الضيوف الكرام، وستكون هذه المجموعة من الشخصيات المؤثرة بمثابة القوة الداعمة لسباركل، وسيساهم أعضاؤها بنشر الوعي بتأثير إيجابي في حياة الأطفال في مالاوي، فضلًا عن التعريف بنموذجها المجتمعي المبتكر الذي يقود المؤسسة نحو التغيير الإيجابي.

من جهتها، تقول سارة بروك، المؤسس والمدير التنفيذي لسباركل: "يعتقد البعض أنّ فعالية سباركل في عامها الثاني، مجرّد حفل فحسب، بل في الواقع هي تذكير مؤثر بمدى القوة الهائلة والتفاني الذي لا يتزعزع داخل مجتمعنا، فالفعالية بمثابة شهادة على التحولات الرائعة التي يمكننا تحقيقها عند توحيد قوانا لتحقيق هدف مشترك".

ونوهت بروك إلى أن المجلس الاستشاري للمؤسسة، وشركاؤه وداعموه، يضم أفرادًا من 18 جنسية مختلفة ومن 156 قطاع، استطاعوا صياغة إرث دائم وتمهيد الطريق لمستقبل يزدهر فيه كل مجتمع وليس فقط في مالاوي، لافتة إلى أهمية إضاءة الطريق نحو عالم أكثر إشراقًا وتراحمًا وتسامحًا.

للاستفسارات وفرص الرعاية في حفل سباركل الذي تنظمه إمير، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني admin@sparklemalawi.org

نبذة عن مؤسسة سباركل الخيرية:

سباركل هي مؤسسة خيرية تم تسجيلها لأول مرة في المملكة المتحدة في العام 2015، ليتمّ تسجيلها بعدها في مالاوي في العام 2016 والإمارات العربية المتحدة في العام 2021 بموجب تسجيل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 150131. وباعتبارها مؤسسة خيرية دولية، تتعاون سباركل مع المجتمعات المحلية وتشرك متطوعين ماهرين من جميع أنحاء العالم لإنشاء مشاريع مستدامة صغيرة الحجم تؤدي في النهاية إلى تنمية كبيرة في مالاوي. هذا وتتّبع سباركل نهجًا شاملًا لرعاية الأطفال تركز من خلاله على توفير الصحة والتغذية والتعليم وتمكين المجتمع لمئات الأيتام والأطفال الأقل حظًّا في 17 قرية بالقرب من مدينة زومبا. كذلك طورت المؤسسة نموذجًا رائدًا لبرامج المشاركة المجتمعية نال اعترافًا من رئيس جمهورية مالاوي. ومن المقرر تكرار هذا النموذج في مالاوي وبلدان أخرى في العام2023 . وكانت سباركل قد تأسست فعليًا في العام 2012 على يد مديرتها التنفيذية، سارة بروك، وذلك بعد أن خاضت نفسها تجربة غيرت حياتها في سن 18 عامًا. وتوظّف سباركل 32 موظفًا محليًا في مالاوي، إلى جانب فريق عمليات مكون من 9 أفراد يضمّ المديرة التنفيذية والموظفين والمتدربين/مسؤولي البث السريع التابعين لحكومة المملكة المتحدة، والمنتشرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد سباركل من دعم أكثر من 200 متطوع دولي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن شركة استخبارات وبحوث الأسواق الناشئة (إمير)

شركة استخبارات وبحوث الأسواق الناشئة (إمير) هي شركة معنية بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات الحصرية. تأسست الشركة في دبي في الإمارات العربية المتحدة في العام 2013، لتشرع بعدها في توظيف نهجها الفريد القائم على نظام الدعوة فقط بما يضمن للعملاء مشاركة تبدأ من أعلى المستويات – أي على مستوى مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والوزير.

تسمو إمير فوق عمليات كراسات الشروط والمواصفات التقليدية، وذلك بفضل كادرها الفريد من الخبراء الذي يضمّ مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى، ورؤساء تنفيذيين مخضرمين، ورواد مستقبل مشهورين عالميًا، واقتصاديين ذوي رؤية، وروّاد فكر تقني، وخبراء قانونيين، ومحللين أمنيين، وعملاء سابقين من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ، ولإمير خبرة غنية عن التعريف تجعلها المقصد الأوّل للراغبين في الحصول على استشارات مميزة بعيدة عن التنميط تساعدهم على قولبة مستقبلهم كاملًا.

هذا وتضع إمير بين أيديكم شبكة بوردروم باي إمير، شبكة الاستخبارات الأكثر تميزًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأفراد المتميزين.

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