تمكين الشركات من الوصول إلى شبكة كبيرة من خدمات "الاتحاد للطيران" حول العالم باستخدام طائرات الركاب وشحن البضائع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تبدأ جميع الشركات المنضوية تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، الذي تديره وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الحصول على أسعار خاصة لشحن منتجات الشركات الحاصلة على شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على متن رحلات "الاتحاد للطيران"، اعتباراً من أول يوليو المقبل وحتى أول أكتوبر 2023، بموجب شراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و"مجموعة الاتحاد للطيران".

وستستفيد الشركات الصناعية والخدمية أعضاء برنامج القيمة الوطنية المضافة من تخفيض تكلفة الشحن خلال تلك الفترة إضافة إلى الوصول لشبكة كبيرة من خدمات "الاتحاد للطيران" المستأجرة والمجدولة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا باستخدام طائرات الركاب وشحن البضائع فقط مما يعزز من سهولة وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بشكل أسرع، إضافة إلى تضمين أميال ترحيبية للشركات الحاصلة على شهادة برنامج " القيمة الوطنية المضافة “ سارية لمدة شهرين خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التوسع في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يجري تطبيقه حالياً لدى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى، ليشمل قطاعات جديدة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة والتي من أبرزها تعزيز القدرات التنافسية للمصنعين ومزودي الخدمات المحليين وتعزيز وصولهم إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي، بما يساهم في زيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد المحلية.

وانضمت "مجموعة الاتحاد للطيران" إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في عام 2021، ومن ذلك الحين، تمنح الشركة المورّدين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته الأولوية في الشراء لديها، بعد توافر الشروط التنافسية على المستوى التجاري، وتعد الأسعار التفضيلية الحالية عنصر تكميلي للاتفاقية مع الوزارة نحو مزيد من الدعم والتمكين للمصنعين والموردين المحليين.

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.