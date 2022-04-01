أبوظبي: أعلنت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن فتح باب استلام طلبات تسجيل جهات منح شهادة "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، والذي يبدأ في الأول من شهر أبريل المقبل، ويستمر لمدة 30 يوماً، سيتم خلالها استلام طلبات التسجيل من شركات التدقيق ومراجعة الحسابات، وخضوع هذه الشركات إلى عملية تقييم، للانضمام إلى قائمة الشركات المصرح لها بإصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حققت نتائج لافتة خلال عامها الأول، خصوصاً على صعيد تعزيز ممكنات القطاع الصناعي الإماراتي، بصورة تعزز المنتجات الإماراتية وتشجع زيادة المحتوى الصناعي المحلي، وتسهم في تأسيس قطاعات صناعية جديدة مع التركيز على صناعات تعتمد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف سعادته أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أعلن عنه ضمن "مشاريع الخمسين"، نجح في إعادة توجيه نحو 41.4 مليار درهم خلال العام 2021 إلى الاقتصاد الوطني، ما يعكس قدرة الأسواق في الدولة على تقديم استثمارات عالية القيمة، وقررت اللجنة فتح المجال لانضمام شركات جديدة لمنح الشهادة بناء على طلب وحاجة السوق.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، شركات التدقيق ومراجعة الحسابات من القطاع الخاص الراغبين في التسجيل تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، إلى التقدم بطلبات التسجيل، والانضمام إليه بعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والمنصات الذكية، لتحميل ملفات التسجيل واستكمال الإجراءات.

وأوضح سعادة السويدي أن الوزارة اعتمدت خلال العام الماضي، 21 شركة لتقديم خدمة منح شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات وفق أعلى معايير النزاهة والكفاءة، حيث يشترط على الشركات الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الحصول على شهادة البرنامج والتي ستصب معاييرها في صالح تطوير أعمال حامليها، ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، من أجل زيادة تمكين وتحفيز القطاع الصناعي الإماراتي والارتقاء بأدائه كونه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وأتاحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نموذج التقديم للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة للشركات الراغبة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وعلى الشركات تحميل النموذج من خلال زيارة الرابط المخصص للبرنامج: www.moiat.gov.ae/en/icv/certifying-bodies وتعبئة النموذج وإرساله إلى البريد الإلكتروني لبرنامج القيمة الوطنية المضافة: icv@moiat.gov.ae .

وحتى تنضم الشركات إلى قائمة الجهات المصرح لها بإصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة، تمر بأربع مراحل، تتمثل في الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتحميل الملفات وتعبئتها، وإرسال الطلب، ثم استلام طلب التسجيل لجهات منح الشهادات، وتنتقل الشركات التي تستوفي المعايير إلى المرحلة الثانية، ثم يتم تقييم الشركات وبعد النجاح في التقييم تنتقل إلى المرحلة الثالثة، ثم تجتاز الشركات إلى المرحلة النهائية.

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