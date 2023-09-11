العلا : أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن عمليات التنقيب الأخيرة في مواقع المنشآت الهياكل الحجرية المعروفة باسم "المستطيلات" قد كشفت عن ممارسات معقدة ومتطورة لطقوس مجهولة، كان يمارسها سكان العصر الحجري الحديث الذين كانوا يستوطنون شمال غرب الجزيرة العربية في أواخر الالفية السادسة قبل الميلاد.

وتفتح النتائج آفاقًا جديدة لفهم أوسع للطقوس الاجتماعية والثقافية والدينية للحضارات القديمة، ورجح الباحثون على أن هذه المنطقة المنشآت من المحتمل أن تكون مقرا مقراً لإقامة الطقوس المختلفة، حيث كان يتوجه الافراد معاً إلى "المستطيلات، والتي كانت تمثل واحدة من أقدم أولى ملامح العمارة الدينية/المعابد في الجزيرة العربية. تقاليد العبادات المعروفة آنذاك.

وكشفت الدراسات أنّ المنطقة احتوت على العديد من القرابين الحيوانية من الأنواع الداجنة مما يؤكد على الطبيعة البدوية الرعوية للمجتمع، والذي قام أفراده ببناء المستطيلات كشكل من أشكال الترابط الاجتماعي، فضلاً عن وضع علامة تحدد أرضهم.

وتعد "المستطيلات" هياكل منشآت مستطيلة الشكل واسعة النطاق مفتوحة ذات جدران حجرية منخفضة، ورصد الباحثون من خلال المسح الجوي، عن تواجد أكثر من 1600 منها في شمال شبه الجزيرة العربية.

وعلى الرغم من أن وظيفتهاة الهياكل كانت غير معروفة في البداية، إلا أن عمليات التنقيب التي بدأت منذ عام 2018 أكدت على أهميتها الروحية والاجتماعية لمستوطني تلك الحقبة، وقد خضعت نتائج أخر الدراسات المتعلقة بالمستطيلات لمراجعات علمية، منها الدراسة التي أجراها الدكتور وائل أبو عزيزة من مختبر الآثار الشرقية وجامعة ليون 2 الفرنسية في كتاب "الكشف عن المشاهد الطبيعية الثقافية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية"، الذي قام بتحريره فريق من الخبراء بقيادة الدكتورة ريبيكا فوت، مديرة البحوث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وكشفت دراسة الدكتور أبو عزيزة في عام 2018 عن "غرفة خاصة بالقرون" في أحد المستطيلات شمال شرق العلا، حيث يعود تاريخها إلى 5300 – 5000 قبل الميلاد، الذي يُعد أصغر من متوسط مساحة المستطيلات، وكشفت الغرفة عن معلومات استثنائية بحسب وصف علماء الآثار، حيث منحتهم فهماً أكبر للطقوس الجماعية المتبعة في المنطقة والحيوانات المدجنة فيها.

إضافة الى دراسة أخرى بقيادة الدكتورة ميليسا كينيدي من جامعة سيدني الأسترالية، نُشرت في مجلة "بلوس وان" في مارس الماضي، حيث ركزت الدراسة على مستطيل موجود ضمن وديان الصخور الرملية شرق العلا، وأظهرت أعمال التنقيب غرفة مماثلة لدراسة الدكتور أبو عزيزة وتعود إلى حوالي 5200 – 5000 قبل الميلاد.

ويأتي الإعلان عن كشوف نتائج الدراسات الأكتشافات في وقت تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتنظيم "قمة العلا العالمية للآثار" خلال الفترة بين 13 و15 سبتمبر الجاري، والتي تجمع بين أبرز رواد علم الآثار والتراث الثقافي، وتعد القمة حدثاً دولياً يهدف إلى مناقشة وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والآثار العالمية.

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